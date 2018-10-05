فتح تحقيق في فرنسا بعد اختفاء رئيس الانتربول الصيني الجنسية
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مينغ هونغوي رئيس الانتربول في صورة من الارشيف.(afp_tickers)
فتح تحقيق في فرنسا بشأن الصيني هونغوي مينغ رئيس الانتربول الذي يوجد مقره في ليون (وسط-شرق فرنسا) والذي فقدت عائلته أثره منذ مغادرته الى الصين في نهاية أيلول/سبتمبر كما أفاد مصدر مقرب من الملف لوكالة فرانس برس.
وأضاف المصدر أن زوجة هونغوي مينغ أبلغت السلطات الفرنسية باختفاء زوجها معربة عن قلقها، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها اذاعة "أوروبا1".
وقال المصدر لوكالة فرانس برس "لم يفقد أثره في فرنسا".
واشارت الاذاعة الى انه غادر فرنسا في 29 ايلول/سبتمبر.
قبل انتخابه رئيسا للانتربول في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، كان مينغ نائبا لوزير الامن العام في الصين.
وكان أول صيني ينتخب رئيسا للانتربول، منظمة الشرطة الجنائية الدولية التي تربط وكالات تطبيق القانون بين الدول الاعضاء ال192.
وتنتهي ولاية مينغ في العام 2020.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب