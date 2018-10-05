محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أكتوبر, 2018 10:13 ص 05 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 10:13

مينغ هونغوي رئيس الانتربول في صورة من الارشيف. (afp_tickers)