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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مارس, 2018 05:47 ص 18 مارس 2018 - آخر تحديث - 05:47

ناخبة تدلي بصوتها في مركز اقتراع بضواحي موسكو في الانتخابات الرئاسية الروسية في 18 آذار/مارس 2018 (afp_tickers)