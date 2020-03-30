هذا المحتوى تم نشره يوم 30 مارس, 2020 03:11 م

صورة وزعتها خدمة الإسعاف الإسرائيلية في 24 آذار/مارس 2020، في بئر السبع، ويظهر فيها مسعفان يصليان أحدهما يهودي من بئر السبع يدير وجهه نحو القدس وعربي من راهط يدير وجهه نحو مكة

أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية الاثنين عن بدء تشغيل أول محطة متنقلة لفحص فيروس كوفيد-19 لدى من يشكون من أعراضه في التجمعات العربية في وادي عارة في المثلث بالقرب من مدينة تل أبيب.

وأقام جهاز إسعاف نجمة داوود الحمراء محطته المتنقلة على الشارع الرئيسي في وادي عارة في المثلث، وهي مكونة من خيم سهلة الفك والتركيب في احدى ساحات مواقف السيارات الخالية.

وطلبت وزارة الصحة من الجمهور ممن لديهم اعراض فيروس كورونا المستجد او ارتفاع في درجة الحرارة او سعال وضيق نفس الاتصال هاتفيا بجهاز الاسعاف للحصول على رمز (باركود) للفحص يمكنهم من الوصول الى المحطة .

وقال وسام الزعبي نائب المدير العام لاسعاف" نجمة داود" في مرج بن عامر ووادي عارة لوكالة فرانس برس" اليوم نحن في وادي عارة، غدا في مدينة طمرة قضاء عكا، وبعدها في مدينة راهط بالنقب وسنعود إلى هنا مرة اخرى، ويتوقف ذلك على حاجة المنطقة والفحوصات التي نجريها".

واضاف الزعبي "لا يوجد إقبال كبير على الفحوصات اليوم".

واكد على ان الفحوصات هي عبارة عن أخذ عينة من اللعاب من الفم وعينة من مخاط الانف تاخذ بقطنة بشكل سهل وسريع وآمن ولا يوجد لهذا الفحص اية مضاعفات صحية. يستغرق الفحص عدة ثوان من شباك سيارة المُراجع حيث لا داعي للنزول منها".

وسُجلت إصابات قليلة في المجتمعات العربية، ولا توجد إحصاءات لدى وزارة الصحة أرقام محددة بهذا الشأن.

بدأ الفحص الساعة الثانية عشرة ظهرا وستبقى المحطة مفتوحة حتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (الخامسة ت.غ).

يضم المثلث أكثر من عشرين تجمعا عربيا بين مدينة وقرية يعيش فيه نحو 350 الف عربي من اصل مليون واربعمئة الف عربي.

وجاء اقامة هذا المركز المتنقل بناء على طلب من أعضاء القائمة المشتركة.

وتفقد نواب القائمة الدكتور الطيبي وسندس صالح ومطانس شحادة محطة وادي عارة. وقال الدكتورالطيبي "توجهت القائمة المشتركة مرارا وتكرارا وطالبت بفتح مراكز فحص في المجتمع العربي، واجتمعت أمس مع وزير الصحة دكتور يعقوب ليتسمان الذي وافق وأعطى تعليماته لنجمة داوود بفتح محطات متنقلة".

وقال مدير نجمة داود إيلي بن "سنفتح مراكز في البلدات العربية وفي القدس الشرقية وسيتحدث العاملون فيها باللغة العربية".

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