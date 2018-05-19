فرار ضابط في الجيش الكوري الشمالي الى الجنوب (وكالة)
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جزيرة يونبيونغ الكورية الجنوبية بالقرب من "خط الحدود الشمالي" البحري مع كوريا الشمالية في 24 نيسان/ابريل 2018(afp_tickers)
ذكرت وسائل اعلام كورية جنوبية نقلا عن مصدر حكومي ان ضابطا في جيش كوريا الشمالية يرافقه مدني، فر الى كوريا الجنوبية عبر البحر الاصفر السبت.
وقال المصدر لوكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) انه "تم رصد سفينة صغيرة في المياه بشمال باينيونغ" الجزيرة الواقعة بالقرب من الحدود البحرية بين الكوريتين.
واوضح ان مدنيا يرافق الضابط في السفينة، وانهما "عبرا عن رغبتهما في الفرار".
واكد مصدر في خفر السواحل ان تحقيقا يجري بدون ان يضيف اي تفاصيل.
وهي المرة الاولى التي يفر فيها ضابط في الجيش الكوري الشمالي منذ 2008 حسب وكالة الانباء الكورية الجنوبية "واي تي ان"، وحادث الفرار الرابع عشر الذي يسجل منذ العام 2000.
كما انها اول حادثة من هذا النوع منذ القمة التاريخية التي عقدت بين الكوريتين في نيسان/ابريل وتعهد فيها البلدان باخلاء شبه الجزيرة بالكامل من الاسلحة النووية والكف عن اي نشاط عدائي.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب