فرق الإطفاء الإسبانية تسيطر على حريق أتى على 3200 هكتار
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مروحية تنفذ مناورة لإلقاء مياه فوق حريق غابات في باركس في شرق إسبانيا في 7 آب/أغسطس 2018.(afp_tickers)
أعلن جهاز الطوارئ في إقليم فالنسيا في شرق إسبانيا أن حريق الغابات الذي التهم منذ الاثنين أكثر من 3200 هكتار من المساحات الخضراء والعديد من المساكن وأدى لإجلاء ثلاثة آلاف شخص من منازلهم تمّت السيطرة عليه مساء الجمعة.
وقال جهاز الطوارئ في حسابه على تويتر إنه "تمت السيطرة على الحريق".
وكان الجهاز أعلن قبل ساعات من ذلك أن الأمطار التي هطلت على المنطقة ساعدت في إخماد النيران.
والحريق الذي لم يتم إخماده بالكامل بعد، اندلع الاثنين في منطقة لوكستنت بسبب صاعقة أثناء عاصفة رعدية.
وشارك المئات من عناصر الإطفاء وحوالى 30 طائرة ومروحية في إطفاء النيران.
وبسبب قرب الحريق من مناطق مأهولة بالسكان اضطر ثلاثة آلاف شخص الى مغادرة منازلهم منذ الإثنين. وبحسب سلطات الإقليم فقد عاد غالبية هؤلاء إلى ديارهم.
واندلع الحريق في غمرة موجة حر استمرت من الأول ولغاية الثامن من آب/أغسطس وأوقعت 14 قتيلاً في إسبانيا.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب