فرق الإنقاذ الإندونيسية تبحث عن عشرات المفقودين بعد انزلاق للتربة في غرب البلاد

هذا المحتوى تم نشره يوم 01 يناير, 2019 05:28 ص

صورة نشرتها الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا تظهر عمال إنقاذ خلال البحث عن ناجين جراء انزلاق للتربة في سوكابومي في 1 كانون الثاني/يناير 2019

يقوم عناصر الإنقاذ الإندونيسيون بالبحث عن ناجين بعد انزلاق للتربة نجم عن أمطار غزيرة، وأدى إلى تسعة قتلى على الأقل وعشرات المفقودين في غرب البلاد، وفق ما أعلن مسؤول الثلاثاء.

ووقعت الكارثة مساء الإثنين في مقاطعة جاوا الغربية. وعثرت الفرق على تسعة قتلى وتقوم بالبحث عن 34 مفقودا على الأقل، بحسب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.

وقال المتحدث باسم الوكالة سوتوبو بوروو نوغروهو إن الأمطار الغزيرة وانقطاع الكهرباء والطرق الوعرة تحول دون دخول الآليات الثقيلة إلى المنطقة المنكوبة في مديرية سوكابومي.

وأضاف "جهود الانقاذ تتعرقل ايضا بسبب محاولة العديد من الأشخاص الوصول إلى مكان الكارثة".

وأضاف أن "الطرق ضيقة وهو ما يعرقل وصول فرق الانقاذ والفرق اللوجستية وسيارات الإسعاف".

وتم تعليق العملية ليلا لتتواصل صباح الثلاثاء.

وقال المسؤول إن ثلاثة أشخاص اصيبوا بجروح في الكارثة فيما تم إجلاء 61 آخرين من المنطقة.

وتتكرر حوادث انزلاق التربة في إندونيسيا، الأرخبيل الاستوائي المعرض لكوارث طبيعية وأمطار غزيرة.

وقتل أكثر من 20 شخصا في تشرين الأول/أكتوبر في فيضانات وانزلاقات التربة في العديد من المقاطعات بجزيرة سومطرة بغرب إندونيسيا.

وفي حزيران/يونيو 2016 قضى قرابة 50 شخصا عندما اجتاحت فيضانات وانزلاقات للتربة مديرية بانجارنيغارا بمقاطعة جاوا الوسطى.

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