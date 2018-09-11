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هذا المحتوى تم نشره يوم 11 سبتمبر, 2018 07:45 م 11 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 19:45

فرناندو حدّاد، المرشّح مع الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية في البرازيل، يدلي بتصريح للصحافيين أمام سجن كوريتيبا في جنوب البلاد في 3 أيلول/سبتمبر 2018. (afp_tickers)