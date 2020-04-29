هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أبريل, 2020 08:21 ص

لبنانيون يرفعون العلم اللبناني خلال احتجاجات سيارة ضد الطبقة السياسية في صيدا في جنوب لبنان في 21 نيسان/أبريل 2020

دعت فرنسا مجددا الحكومة اللبنانية إلى أن تبدأ "بسرعة" إصلاحات لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تهز البلاد، وأكدت استعدادها "لمواكبته" في هذا المجال، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان ليل الثلاثاء الأربعاء.

وقال البيان إن وزير الخارجية جان إيف لودريان وخلال اتصال مع رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب الثلاثاء "ذكر بأنه، على أساس العمل الذي بدأته السلطات اللبنانية، يجب اتخاذ إجراءات ملموسة وذات صدقية بسرعة للاستجابة لتوقعات الشعب اللبناني وإعادة الثقة في الاقتصاد اللبناني".

واضاف البيان أن لودريان "أكد أن فرنسا مستعدة على هذا الأساس، لمواكبة لبنان والحكومة اللبنانية في الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ردا على الأزمة التي تشهدها البلاد، لمصلحة كل اللبنانيين".

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، وقد تفاقمت مع فرض تدابير العزل لمحاولة احتواء تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

ويحتج المتظاهرون على الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الاستهلاكية وخسارة قدرتهم الشرائية مع تدهور قيمة الليرة. ويشكو كثيرون من عدم قدرتهم على تأمين لقمة عيشهم خصوصاً خلال شهر رمضان.

وفي هذا الإطار، تجدّدت الثلاثاء المواجهات في مدينة طرابلس في شمال لبنان بين الجيش ومحتجّين في بلد يسعى لاحتواء جائحة كوفيد-19.

ويعدّ لبنان من أكثر الدول مديونية في العالم، مع ديون بقيمة 92 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 170 في المئة من ناتجه المحلّي.

وكانت مجموعة الدعم الدولية في لبنان التي تقودها فرنسا وتضم عددا من الدول الأوروبية والعربية - اشترطت لتقديم مساعدات مالية لهذا البلد، تشكيل حكومة "فعالة وذات مصداقية" قادرة على تنفيذ إصلاحات "عاجلة" قامت الحكومات السابقة بتأجيلها مرارا.

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