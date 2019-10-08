أكد رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب الثلاثاء "ضرورة الحفاظ على قوات سوريا الديموقراطية" معربا عن القلق بسبب تهديدات تركيا بشن هجوم على شمال شرق سوريا.
وقال أمام الجمعية الوطنية "المعركة ضد داعش لم تنته مع القضاء على المنطقة التي كان يسيطر عليها هذا التنظيم الارهابي وهي مستمرة الى جانب قوات سوريا الديموقراطية".
وواصفا هذه المعركة ب"اولى أولويات" فرنسا قال فيليب انها "تعزز ضرورة الحفاظ على قوات سوريا الديموقراطية خصوصا في أجواء تلقي فيها التهديدات التركية بشن هجوم شكوكا كبرى على شمال شرق سوريا".
واكد ان "وحده الحل السياسي قادر على ضمان على الأجل الطويل مكانة الاكراد والاقليات الاخرى خصوصا المسيحيين في سوريا".
وتابع "سنحرص بالطبع لان تؤخذ مصالح الاكراد في الاعتبار ونحن مدينون لهم لشجاعتهم وتضحياتهم".
وبعد اعلان الاحد سحب عسكريين اميركيين من شمال شرق سوريا تمهيدا لعملية عسكرية تركية غير الرئيس دونالد ترامب الاثنين لهجته مؤكدا انه "سيقضي على الاقتصاد التركي تماما في حال تجاوزت انقرة حدودها".
وكتب ترامب في تغريدة "قد نكون في طور مغادرة سوريا، لكننا لم نتخل بأي شكل كان عن الأكراد الذين هم أشخاص مميزون ومقاتلون رائعون"، مشددا في الوقت نفسه على أن واشنطن لديها علاقة مهمة مع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي والشريك التجاري.
وسخر فيليب الثلاثاء من هذا التعليق مؤكدا ان الحكومة الفرنسية تفضل ان "تقول الامور بشكل ثابت ومتماسك بدلا من التردد الواضح لبعض الاطراف وخصوصا من قبل اصدقائنا الاميركيين".