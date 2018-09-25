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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 سبتمبر, 2018 02:45 م 25 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 14:45

وزيرة الدولة الفرنسية للدفاع جنفياف داريوسيك تحيي طفلا يقف مع مقاتلين قدامى من الحركيين خلال حفل تكريم لهم في قصر ليزينفاليد بباريس في 25 أيلول/سبتمبر 2018

عرضت وزيرة الدولة للجيوش الفرنسية جنفياف داريوسيك الثلاثاء تدابير جديدة تجاه الحركيين بمناسبة اليوم الوطني لتكريم هؤلاء الجزائريين الذين حاربوا في صفوف الجيش الفرنسي، في سياق مبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون الرامية إلى تضميد جراح حرب الجزائر.

وبعد إقرار فرنسا في 13 أيلول/سبتمبر بأنها أنشأت خلال حرب الجزائر (1954-1962) "نظاما" استخدم فيه "التعذيب"، قامت الحكومة بمبادرة جديدة تهدف إلى "العمل على تصفية الذاكرة" حول هذه الصفحة الأليمة من التاريخ الفرنسي، على ما أفادت داريوسيك وكالة فرانس برس.

وكشفت وزيرة الدولة خلال حفل رسمي أقيم في باحة الشرف التابعة لمجمع "ليزينفاليد" العسكري عن "خطوات جديدة على صعيد الاعتراف والتعويض والتضامن حيال الحركيين" تستند إلى تقرير سلمته مجموعة عمل في نهاية حزيران/يونيو.

وقالت بعدما عزفت جوقة الحرس الجمهوري النشيد الوطني الفرنسي، إن "الجمهورية ترفع تكريما رسميا للذين تخلت عنهم فرنسا، فتعرضوا لأعمال انتقامية عنيفة أو عرفوا الأسوأ. وهي تذكر كل الذين اضطروا إلى مغادرة بلادهم (...) كانوا يأملون أن تستقبلهم الجمهورية بأخوّة، لكنهم واجهوا النسيان أو العداء".

وتابعت "إن الجمهورية قصرت في واجبها بتأمين الحماية للذين وضعوا ثقتهم فيها".

وتنص "خطة الحركيين" الجديدة على تخصيص 40 مليون يورو على أربع سنوات من أجل رفع معاشات المقاتلين القدامى ومساعدة أولادهم الذين يعيشون في ظروف مالية هشة.

واوضحت الوزارة أن التدابير المتعلقة بالجيل الثاني من الحركيين ستترافق بمساعدة تفصل بحسب احتياجات كل منهم لمواكبة عودتهم إلى العمل، وهي "قد تشمل بضع آلاف الأشخاص من أصل 80 إلى 100 ألف هم بغالبيتهم الكبرى مندمجون بشكل ممتاز".

- بادرة لتضميد الذاكرة في نهاية العام -

وتعتزم الحكومة أيضا القيام بعدة مبادرات لتضميد الذاكرة تتعلق بالاعتراف بمصير الحركيين، ومنها تنظيم "معرض وطني ضخم حول التزام الحركيين".

وأعلنت داريوسيك في هذا السياق عن تنظيم "حفل تكريم استثنائيا تحت إشراف رئيس الجمهورية (...) خلال الأشهر المقبلة".

وقام ماكرون الجمعة بترقية مقاتلين سابقين من الحركيين وممثلي جمعيات الى درجة جوقة الشرف برتبة فارس، وهي أعلى رتبة تكريم تمنحها الدولة الفرنسية.

وليست هذه المرة الأولى التي يُكرم فيها حركيون فقد شهدت فرنسا مبادرات مماثلة في 2011 و2014 لكنها المرة الأولى التي يشمل التكريم فيها هذا العدد الكبير، وفق وزارة الجيوش.

كما أن الترقية شملت لأول مرة أبناء حركيين (16 من أصل 37) تم تكريم أعمالهم ومسارهم الشخصي.

وقالت المُكرَّمة فاطمة بسنسي لانكو التي ساهمت في تأسيس جمعية لوكالة فرانس برس "تم تكريمي لكن فكري يتجه نحو كل عائلات الحركيين الذين عانوا أولاً في الجزائر ثم في فرنسا. أنا أهدي وسام الشرف إلى جدَّي اللذين قاتلا في الحرب العالمية الأولى وحازا على ميدالية عسكرية واختفى أحدهما في ظروف مأساوية في 1962".

وقبل ماكرون، اعترف فرنسوا هولاند عام 2016 بـ"مسؤوليات" فرنسا في "التخلي" عن الحركيين.

غير أن بعض أفراد هذه المجموعة يعتبرون هذه الخطوات غير كافية ويطالبون بتعويضات أكبر.

وقال محمد بادي من لجنة الارتباط الوطنية للحركيين لفرانس برس الثلاثاء "هذه الإعلانات لا تناسبنا إطلاقا" مضيفا "نريد مع رؤساء الجمعيات الآخرين الذهاب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للحصول على قانون اعتراف وتعويض (مالي) مناسب (...) هذا اليوم مجرد تمويه لإخفاء أسباب استيائنا المطلق".

حارب الحركيون في صفوف القوات الفرنسية ضد المقاتلين من أجل تحرير الجزائر في حرب غير متكافئة اتسمت بالوحشية وشهدت تفجيرات وعمليات تعذيب وخطف.

خدم 150 ألف حركي في صفوف القوات الفرنسية لكنهم بعد انتهاء الحرب جردوا من أسلحتهم وتُرك القسم الأكبر منهم، ما بين 55 و75 ألفا بحسب المؤرخين، في الجزائر حيث اعتبروا خونة وتعرضوا لعمليات انتقامية دامية.

وتمكن نحو 60 ألفا من الوصول إلى فرنسا ضمن موجة العائدين من المستوطنين الفرنسيين المولودين في الجزائر والذين يعرفون بـ"الأقدام السوداء"، لكنهم واجهوا في فرنسا ظروفا من البؤس بدون فرص حقيقية للاندماج.

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