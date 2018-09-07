محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 07 سبتمبر, 2018 06:14 م 07 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 18:14

وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي في الاليزيه في 6 تموز/يوليو 2018 (afp_tickers)