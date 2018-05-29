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هذا المحتوى تم نشره يوم 29 مايو, 2018 07:07 م 29 مايو 2018 - آخر تحديث - 19:07

مشجعون يشاهدون نصف نهائي بطولة رولان غاروس للتنس في ساحة برج ايفل في باريس في 4 حزيران/يونيو 2015.

بددت مخاطر حدوث اعتداءات ارهابية في فرنسا آمال المشجعين في مشاهدة مباريات البطولة على شاشات كبيرة في الساحات العامة، كما اعتادوا ان يفعلوا حتى الان خلال البطولات الكبرى.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان "نذّكر كافة المسؤولين بأن +الشاشات الكبيرة+ ممنوعة تماما في الساحات العامة".

وتعرضت فرنسا لعدة اعتداءات ارهابية خلال السنوات الأخيرة، ما دفع السلطات لتعزيز إجراءات الأمن في كافة ارجاء البلاد.

وتابعت الوزارة "وسط اجواء التهديدات الارهابية القائمة حاليا، علينا ان نطبق مجددا الإجراءات الأمنية التي كانت قائمة خلال البطولة الاوروبية الأخيرة ، وبنفس الدرجة من الكفاءة".

وخلال بطولة يورو2016 التي استضافتها فرنسا، تعين على المشجعين الراغبين في مشاهدة المباريات على شاشات كبيرة في مكان عام الدخول إلى واحدة من "مناطق المشجعين" المرخصة في كل مدينة مستضيفة، وسط اجراءات امنية مشددة.

واكد بيان الوزارة الثلاثاء الى ان المدن التي ترغب في إقامة شاشات كبيرة في مناطق مشجعين خاصة بها، يمكنها فعل ذلك.

لكن "هذا البث الذي سيتم تنظيمه تحت مسؤوليتها، سيجرى فقط في مناطق مغلقة أو خاضعة لسيطرة صارمة (الملاعب أو الملاعب الرياضية أو قاعات مراكز المؤتمرات)".

وتتطلب هذه الأماكن أيضا "تواجدا أمنيا كثيفا" على المنظمين ان يتحملوا تكلفته.

وتقام بطولة كأس العالم في روسيا في الفترة بين 14 حزيران/يونيو و 15تموز/يوليو.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب