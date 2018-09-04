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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 سبتمبر, 2018 03:20 م 04 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 15:20

لودريان يلقي كلمة في المدرسة الفرنسية في ابوظبي الثلاثاء في 4 ايلول/سبتمبر 2018

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الثلاثاء الى إبقاء الباب مفتوحا أمام التوصل الى حل سياسي في إدلب، من اجل تفادي "وضع مأسوي" بعد إعلان موسكو أن الجيش السوري "يستعد لحل" مشكلة "الإرهاب" في المحافظة السورية.

وقال لودريان لوكالة فرانس برس خلال زيارة الى أبوظبي "النظام (السوري) وداعميه يشعرون بانهم انتصروا في الحرب"، لكن "الحرب لا يمكن الفوز بها إذا لم يتم التوصل الى سلام".

وأضاف "من المهم ان تكون الدعوات موجهة نحو التفاوض وليس المواجهة، والا فاننا سنتجه نحو وضع مأسوي"، خصوصا بالنسبة الى سكان إدلب من المدنيين.

وبعد استعادتها السيطرة على كامل دمشق ومحيطها ثم الجنوب السوري العام الحالي، وضعت قوات النظام نصب أعينها محافظة إدلب، وبدأت منذ أكثر من شهر بإرسال التعزيزات العسكرية إلى خطوط الجبهة تمهيداً لعملية وشيكة.

واعلنت موسكو الثلاثاء أن الجيش السوري "يستعد لحل" مشكلة "الإرهاب" في إدلب، في وقت تستهدف الطائرات الحربية الروسية المحافظة الواقعة في شمال غرب سوريا حيث يعيش نحو 2,5 مليون نسمة.

وستشكل معركة إدلب المرتقبة آخبر أكبر معارك النزاع السوري، بعدما مُنيت الفصائل المعارضة بالهزيمة تلو الأخرى، ولم يعد يقتصر تواجدها سوى على محافظة إدلب ومناطق محدودة محاذية لها، وعلى ريف حلب الشمالي حيث تنتشر قوات تركية.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب