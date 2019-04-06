هذا المحتوى تم نشره يوم 06 أبريل, 2019 03:09 م

كارلوس غصن مغادراً مكتب محاميه في طوكيو في 3 نيسان/أبريل 2019.

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان اليابان السبت الى احترام حقوق كارلوس غصن وقرينة البراءة لديه، وذلك خلال لقائه نظيره الياباني.

وقال لودريان إثر اجتماعه بنظيره الياباني على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في دينار شمال غرب فرنسا "اثرت بالتأكيد حالة كارلوس غصن مع زميلي تارو كونو".

واضاف "أبلغته أمرين: أولا، أن فرنسا تحترم تماما سيادة واستقلال القضاء الياباني. وذكرت أيضا بتمسكنا باحترام قرينة البراءة والتطبيق الكامل للحماية القنصلية".

وأوقف غصن، الرئيس السابق لمجلس إدارة مجموعة رينو ونيسان، مجددا في اليابان حتى 14 نيسان/ابريل على الاقل بعد توجيه اتهامات جديدة اليه بارتكاب مخالفات مالية، وذلك بعد شهر من الافراج عنه.

ووافقت محكمة طوكيو الجمعة على طلب النيابة التي تحدثت عن "خطر تلاعب بالادلة" لابقاء غصن قيد التوقيف الاحتياطي. وقدم محاموه طعنا في هذا القرار لكنه رفض.

وكان غصن أكد مجددا "براءته" في بيان أعد قبل توقيفه ونشرته وسائل الإعلام اليابانية، منددا بتوقيفه "الاعتباطي والمشين".

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