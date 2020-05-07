هذا المحتوى تم نشره يوم 07 مايو, 2020 09:32 ص

شابة على شاطئ مغلق في جنوب فرنسا في 7 أيار/مايو 2020

بعد دول أوروبية عدة، تستعدّ فرنسا بدورها إلى رفع حذر لاجراءات العزل اعتباراً من الاثنين لكن مع قيود صارمة داخل وفي محيط باريس التي لا تزال "منطقة حمراء" لناحية تفشي فيروس كورونا المستجدّ، في حين تتراكم التأثيرات الاقتصادية المدمّرة للوباء على الصعيد العالمي.

وأكد رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الخميس أثناء عرضه خطة البرلمان أن "الرفع التدريجي للعزل يمكن أن يبدأ الاثنين 11 أيار/مايو" نظراً إلى الوضع الصحي في البلاد.

ومع تسجيلها نحو 26 ألف وفاة بكوفيد-19، باتت فرنسا حالياً "مقسومة إلى جزئين" بين مناطق "خضراء" وأخرى "حمراء" يُعد معدّل انتقال الفيروس فيها أكبر، مع ضغط أكبر على النظام الصحي.

- لا مدارس -

في هذه المنطقة "الحمراء" التي تضمّ كل المنطقة الباريسية والقسم الشمالي الشرقي من الأراضي الفرنسية، سيتمّ الإبقاء على الكثير من القيود السارية: لن يعاد فتح مدارس - وهي مسألة أثارت جدلاً كبيراً في الأيام الأخيرة - ولا فتح حدائق مع تدابير تباعد اجتماعي صارمة في وسائل النقل المشترك خصوصاً.

وأكد وزير الصحة أوليفييه فيران أن فرنسا "جاهزة للفحص المكثّف"، وستُجري 700 ألف اختبار للكشف عن الفيروس في الأسبوع، للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض كورونا المستجدّ أو يُشتبه بأنهم التقطوا العدوى.

وأجج عجز السلطات عن إجراء اختبارات الكشف وكذلك نقص الأقنعة الواقية، الانتقادات للحكومة في الأسابيع الأخيرة.

وستبقى حدود فرنسا مغلقة في الوقت الراهن.

وبذلك، حذت ثاني قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي، حذو دول أوروبية كبيرة سبق أن بدأت برفع العزل وألمانيا في مقدّمتها.

وحتى اليوم، أودى الوباء الناجم عن فيروس كورونا المستجدّ بحياة 263573 شخصاً في العالم بينهم أكثر من 150 ألفاً في أوروبا: ثلاثة أرباعهم في المملكة المتحدة (30076) وإيطاليا (29684) وإسبانيا (26070) وفرنسا (25809)، وفق تعداد أعدّته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية. وتُعتبر هذه الأرقام أقلّ بكثير من الأعداد الفعلية.

وقررت برلين التي خرجت قوية من المعركة ضد الوباء إذ إن السلطات اعتبرت الأعداد الأخيرة للإصابات "مرضية جداً"، الأربعاء رفع شبه كامل للقيود المفروضة منذ منتصف آذار/مارس. وفي مؤشر على ذلك، استئناف البونديسليغا التي توقفت لشهرين بسبب فيروس كورونا المستجد الذي أجبر الرياضة العالمية على وقف أنشطتها، وذلك اعتباراً من منتصف أيار/مايو لكن من دون جمهور.

لكن ألمانيا ستبقي على إغلاق الحدود ومنع التجمعات الرياضية والثقافية والاحتفالية الكبرى التي تجري بحضور جمهور.

في إسبانيا، حيث أودى الوباء بحياة أكثر من 25 ألف شخص، تُستأنف الحياة شيئاً فشيئاً، لكن الحذر الأكبر يبقى لدى العاملين في المجال الصحي.

واعتبر رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز أن رفعا "متسرعاً" للعزل في البلاد سيكون "خطأ كبيرا وتاماً ولا يغتفر".

- قداديس من دون ماء مقدّس -

ستجري إيطاليا التي تضررت كثيراً جراء المرض مع نحو 30 ألف وفاة وتبدأ أيضاً برفع اجراءات العزل بشكل حذر، اختبارات كشف لنحو 150 ألف شخص من سكان منطقة روما للحصول على تقدير أدقّ لعدد المصابين.

ووقعت الكنيسة والحكومة الإيطالية اتفاقاً للسماح للكاثوليك بالعودة إلى كنائسهم اعتباراً من 18 أيار/مايو: وسيتمكن المؤمنون من المشاركة من جديد في القداديس واحتفالات دينية أخرى (مثل المعموديات والأعراس والجنازات)، لكن بشرط ارتداء أقنعة واقية والحفاظ على المسافة اللازمة والتخلي عن الماء المقدس.

في بريطانيا، سيعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي تعافى بدوره من كوفيد-19، الأحد تخفيف بعض القيود.

وأُلغي كرنفال نوتينيغ هيل في لندن المعروف بعروض لراقصين بملابس استعراضية ملونة والذي يجمع سنويا مئات آلاف الأشخاص في نهاية آب/أغسطس.

من جهتها، تخطت السويد التي اتخذت تدابير أقل صرامة من معظم الدول الأوروبية، رسمياً عتبة الثلاثة آلاف وفاة بالفيروس. وأعلنت السلطات الصحية أن البلاد "نجحت، إلى حد كبير، بإبقاء (مستوى تفشي الفيروس) ضمن حدود يستطيع النظام الصحي التعامل معها".

في اليونان، أعلنت الحكومة إعادة فتح الأكروبوليس في أثينا، أشهر المعابد اليونانية القديمة وجميع المواقع الأثرية في البلاد، في 18 أيار/مايو وذلك قبل إعادة فتح المتاحف في 15 حزيران/يونيو وكذلك كل المعالم الأثرية في البلاد، لكن مع فرض تدابير التباعد الاجتماعي.

وستعيد بلجيكا الاثنين فتح كل متاجرها غير الأساسية.

في المقابل، أعلنت مدينة موسكو الخميس أن ارتداء القناع الواقي في وسائل النقل المشترك بات إلزامياً وتمديد اجراءات العزل حتى 31 أيار/مايو، في وقت تشهد روسيا التي كانت لمدة طويلة بمنأى عن تفشي المرض، ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات.

على المستوى الاقتصادي، تتواصل الأنباء المدمّرة: فعلى غرار الكثير من القوى الأخرى، تشهد المملكة المتحدة انكماش اقتصادها بمعدلات غير مسبوقة، مع توقع بنك انكلترا ركوداً بنسبة 14% هذا العام.

- مجاعات في الأفق -

في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضرراً من الوباء في العالم مع أكثر من 73 ألف وفاة، سجّل أكثر من 3,1 مليون شخص جديد أسماءهم على لوائح البطالة هذا الأسبوع، ما يرفع العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل إلى 33,5 مليوناً منذ بداية أزمة الوباء العالمي الذي ظهر في الصين في أوخر العام 2019 وتسبب بتوقف عجلة الاقتصاد العالمي.

واعتبر الرئيس الأميركي مساء الأربعاء "هذا أسوأ هجوم تواجهه بلادنا على الإطلاق. أسوأ من بيرل هاربور"، وهو الهجوم الياباني المفاجئ ضد قاعدة عسكرية أميركية في هاواي عام 1941، دفع الولايات المتحدة إلى دخول الحرب العالمية الثانية.

وكرر ترامب انتقاداته للصين معتبراً أن الوباء "ما كان يجب أن يحصل على الإطلاق". ونددت بكين بتصريحات "كاذبة".

من جهتها، ذكّرت الأمم المتحدة التي وجّهت نداء جديدا لجمع 4,7 مليارات دولار من الأموال "لحماية ملايين الأرواح"، الخميس بأن "أكثر التداعيات المدمرة والمزعزعة" للجائحة "ستشعر بها أفقر دول العالم" حيث تعجز السلطات عن دعم شعوبها مالياً.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك "إن لم نتحرك الآن، فيجب أن نستعد لتفاقم كبير للنزاعات والجوع والفقر. شبح مجاعات عديدة يلوح في الأفق".

في البرازيل، حيث أودى الوباء بحياة أكثر من ثمانية آلاف شخص، معدّل الوفيات مرتفع كثيراً لدى الأشدّ فقراً، خصوصاً لدى ذوي البشرة السوداء.

ويعتبر إيمانويل غويس من معهد "فيوكروس" في ريو دي جانيرو أن "الوباء لا يقوم إلا بتعميق التفاوتات التاريخية الموروثة من الاستعباد".

ومن تداعيات العزل أيضاً: ارتفاع البلاغات عن عنف زوجي بنسبة 60% في أوروبا، وفق منظمة الصحة العالمية.

وبعد الولايات المتحدة، أصبحت اليابان ثاني دولة تسمح باستخدام عقار "رمديسيفير" المضاد للفيروسات لمعالجة المصابين بكورونا المستجد. وكان هذا العقار الذي يساعد في تعافي المصابين لكن من دون تخفيض معدّل الوفيات، حصل الأسبوع الماضي على ترخيص طارئ من جانب الهيئة الأميركية للدواء.

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