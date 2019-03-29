هذا المحتوى تم نشره يوم 29 مارس, 2019 04:47 م

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريانيصل الى قصر الاليزيه في باريس في 25 آذار/مارس 2019

أشاد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ب"التصرف الحضاري المميز" للشعب الجزائري الذي تظاهر مجددا الجمعة للمطالبة برحيل النظام بأكمله معتبرا أن مرحلة انتقالية باتت "ضرورية الآن".

وصرح للاعلام في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة "اني معجب بكرامة وكبرياء الشعب الجزائري. انها مرحلة صعبة في تاريخه وفي الوقت نفسه يتصرف بشكل حضاري مميز".

وقال "على الجزائر أن تقرر مصيرها بنفسها. يساهم الشعب من خلال هذه التظاهرات في إظهار إنتمائه لهذا البلد وفخره به. بالتالي على العملية الانتقالية التي ستطبق والتي باتت ضرورية الآن أن تجري في أفضل الشروط".

وأضاف "أثق تماما بالشعب الجزائري لحل هذه الأزمة".

ودعا رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الثلاثاء إلى تفعيل إجراء دستوري لتنحية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عبر إعلان عجزه عن ممارسة مهامه بسبب المرض الذي يقعده منذ 2013، علما أنه موجود في السلطة منذ عشرين عاما.

وطالب متظاهرون الجمعة في الجزائر للأسبوع السادس على التوالي برحيل النظام بأكمله.

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