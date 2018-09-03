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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 سبتمبر, 2018 04:11 م 03 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 16:11

صورة من الارشيف التقطت في 2 شباط/فبراير 2015 في دونتسك للزعيم الانفصالي ألكسندر زخاريشنكو (afp_tickers)