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هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أغسطس, 2018 04:29 م 23 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 16:29

المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري المعتقل في اسرائيل في صورة له في لا كورنوف في ضواحي باريس تعود الى السادس عشر من ايلول/سبتمبر 2012 (afp_tickers)