فرنسا تقر بإقامة نظام استخدم فيه التعذيب خلال حرب الجزائر
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صورة التقطت قرابة العام 1950 للناشط الفرنسي موريس اودان(afp_tickers)
يقرّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس بأن بلاده أقامت خلال حرب الجزائر (1954-1962) "نظاما" استخدم فيه "التعذيب" وأدى خصوصا الى وفاة المعارض الشيوعي موريس أودان، بحسب ما أعلن الاليزيه.
وسيسلم ماكرون أرملة موريس أودان بيانا في هذا الصدد يعلن فيه "فتح الأرشيف المتعلق بقضايا اختفاء مدنيين وعسكريين من فرنسيين وجزائريين" خلال الحرب التي لا تزال أحد الملفات الأكثر إثارة للجدل في تاريخ فرنسا الحديث.
وأوقف موريس أودان (25 عاما)، الناشط الشيوعي المؤيد لاستقلال الجزائر، في منزله في الجزائر العاصمة في 11 حزيران/يونيو 1957 بأيدي مظليين بعد الاشتباه بأنه يؤوي أفرادا ينتمون الى الخلية المسلحة للحزب الشيوعي الجزائري. ونقل الى مكان آخر في المدينة حيث تعرض للتعذيب مرارا.
وبعد عشرة أيام، تبلغت زوجته جوزيت رسميا بأن زوجها فرّ خلال عملية نقله. واستمرت هذه الرواية الرسمية حتى أكد الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند في 2014 أن "أودان لم يفر" بل "قضى خلال اعتقاله".
وعبر اعترافه بهذه الحالة الفردية، فإن ماكرون قد يمهد لاعتراف أوسع نطاقا وخصوصا أن حالات اختفاء عدة سجلت خلال حرب الجزائر ولا تزال تؤرق فئة من المجتمع الفرنسي.
وفي مقال نشره موقع "ذي كونفرسايشن" الخميس، تساءلت المؤرخة الفرنسية سيلفي تينو "ما دام اختفاء موريس أودان ناتجا من نظام، فهو ليس حادثا وليس خطأ (...) عبر الاقرار بمسؤوليات الدولة في اختفاء موريس أودان، أفلا يتم الإقرار تاليا بمسؤوليات الدولة في كل حالات الاختفاء التي حصلت العام 1957 في الجزائر العاصمة؟".
ولسيلفي تينو كتاب بعنوان "تاريخ حرب الاستقلال الجزائرية".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب