هذا المحتوى تم نشره يوم 08 أبريل, 2020 08:12 ص

فشل وزراء المال الأوروبيون في التوصل إلى اتفاق بعد اجتماع ماراتوني حول خطة إنعاش لما بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، مع إصرار هولندا على رفض مطالب دول الجنوب في موقف انتقدته باريس.

وأعلن رئيس مجموعة اليورو ماريو تشينتينو في تغريدة على تويتر، "بعد 16 ساعة من المناقشات، اقتربنا من التوصل إلى اتفاق، لكننا لم نصل بعد".

ودعا إلى اجتماع آخر عبد الفيديو يوم الخميس ابتداء من الساعة الخامسة بعد الظهر (15:00 ت غ)، لا تعلق عليه آمال كبيرة، أمام تصلب المواقف.

ويأتي فشل الوزراء بعد فشل اجتماع للمجلس الأوروبي لقادة الدول الأعضاء في 26 آذار/مارس تواجهت خلاله دول الشمال والجنوب حول الرد الاقتصادي في مواجهة الركود المتوقع.

وسيكون لأي فشل جديد أثر كبير على وحدة منطقة اليورو، وسيعيد الكرة إلى ساحة رؤساء الدول والحكومات.

وشجبت الرئاسة الفرنسية عرقلة هولندا للتوصل إلى اتفاق. وكانت مصادر أوروبية أخرى نسبت إليها في السابق فشل الاجتماع برفضها الخضوع للمطالب الإيطالية بشأن القروض التي يمكن أن تُمنح للدول التي تواجه صعوبات من صندوق الإنقاذ في منطقة اليورو.

- عرقلة "غير مفهومة" -

وقالت الرئاسة الفرنسية إن عرقلة هولندا لآلية الاستقرار الاوربية "يؤدي الى نتائج عكسية وغير مفهومة ولا يمكن ان تستمر". وأضافت أن العرقلة "لا يمكن قبولها"، معربة عن أملها في مزيد من المرونة لهذا البلد بحلول الخميس.

ويقترح الوزراء تمكين آلية الاستقرار الأوروبي، التي أنشئت في عام 2012 خلال أزمة الديون في منطقة اليورو وتمولها الدول الأعضاء، من منح قروض إلى دولة تواجه عجزاً يصل إلى 2 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، أي لغاية 240 مليار يورو لكامل منطقة اليورو.

لكن إيطاليا - الدولة الأكثر تضررا من جائحة كوفيد-19 مع تسجيلها أكثر من 17 ألف وفاة، رفضت الاقتراح لاقتران هذه القروض بشروط تتمثل في طلب تبني إصلاحات، وهو ما تطالب به لاهاي.

وتعليقاً على الوضع، دعا وزير الاقتصاد الإيطالي روبرتو غوالتييري إلى التضامن. وكتب في تغريدة الأربعاء "إنها لحظة المسؤولية المشتركة والتضامن والخيارات الشجاعة والمشتركة".

- طلبات "مبالغ فيها"-

وأصر وزير المالية الهولندي فوبكي هوكسترا على أن "استخدام هذه الموازنة يجب أن يخضع لشروط معينة" وخاصة "على المدى الطويل" حتى وإن كان بالإمكان منح "استثناء" مثل ""تغطية النفقات الصحية" على سبيل المثال.

وكشف مصدر قريب من المباحثات "لقد كان الهولنديون قاسين للغاية. ولولاهم لكنا توصلنا إلى اتفاق" واصفا مطالبهم بأنها "مبالغ فيها".

ودعم موقف لاهاي كل من الدنمارك والنمسا والسويد وبشكل أقل فنلندا، بحسب مصدر أوروبي.

وإضافة إلى النقاشات حول صندوق آلية الاستقرار الأوروبي، اتسمت بالصعوبة المباحثات حول إنشاء "أداة" تسمح بإنعاش الاقتصاد الأوروبي بعد الوباء.

ولم يثر مبدأ إنشاء مثل هذا الصندوق معارضة قوية من الدول الأعضاء، لكن الدول الأكثر تضررا من الوباء، وخاصة إيطاليا، تطالب بأن يتم تمويله عبر الاقتراض المشترك، على شكل سندات "كورونابوند".

-"خطة انعاش"-

ومن بين هذه الدول، إسبانيا وفرنسا واليونان ومالطا ولوكسمبورغ وإيرلندا، بحسب مصادر متطابقة.

وتطرق رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مساء الإثنين مجددا الى مسألة "سندات كورونا" التي يفضل أن يسميها "السندات الأوروبية للإنعاش والنهوض" اللازمة "لتمويل الجهود الاستثنائية التي يفترض أن تبذلها أوروبا لاعادة بناء نسيجها الاقتصادي والاجتماعي".

وكانت إيطاليا التي واجهت معارضة دول شمال أوروبا (في مقدمتها ألمانيا وهولندا) أفشلت مع مدريد القمة المخصصة للأزمة في نهاية آذار/مارس.

لكن الديون المشتركة خط أحمر بالنسبة إلى ألمانيا وهولندا، إذ يرفض البلدان أن يكون هناك قرض مشترك مع الدول التي لها ديون مرتفعة كإيطاليا وإسبانيا، باعتبار أنها متساهلة في إدارة موازناتها.

واعتبر هوكسترا الأربعاء أن "سندات كورونا ستخلق مشاكل أكثر من الحلول".

وأعلن الوزير الألماني أولاف شولتز أن الانتعاش ممكن "بأدوات تقليدية للغاية" ومتوفرة بالفعل "مثل موازنة الاتحاد الأوروبي".

لكن مصدرا أوروبيا يؤكد أن "سندات كورونا لم تكن هي المشكلة" خلال هذا الاجتماع.

وحاز محورا الاستجابة الآخران لمواجهة الفيروس، في المقابل، على دعم أوسع.

ويهدف الأول، من خلال بنك الاستثمار الأوروبي، إلى إنشاء صندوق ضمان أوروبي بقيمة نحو 200 مليار مخصص لدعم الشركات.

ويتعلق الآخر بالمصادقة على خطة المفوضية الأوروبية الهادفة إلى إنشاء أداة لضمان منح نحو 100 مليار يورو للخطط الوطنية للبطالة الجزئية التي تفاقمت جراء الوباء.

وفي حال تم التوصل إلى اتفاق الخميس، يجب رفع المقترحات إلى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي للموافقة عليها.

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