فرنسا ستمنح بطاقة محارب للجنود الفرنسيين الذين نشروا في الجزائر بعد 1962
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جنود فرنسيون يغلقون الحي الاوروبي في العاصمة الجزائرية ويتولون الحراسةامام اسلاك شائكة وضعت لعزل الحي في 4 ايار/مايو 1962 بعد توقيع اتفاقيات ايفيان.(afp_tickers)
قررت الحكومة الفرنسية ان تمنح في بداية من العام المقبل بطاقة محارب وامتيازاتها للجنود الفرنسيين الذين نشروا في الجزائر بعد استقلالها اي بين 1962 و1964، بحسب ما اعلنت جينفييف داريوسيك وزيرة الدولة الفرنسية للدفاع.
واشارت داريوسيك في بيان الى انه "تم نشر عشرات الآلاف من الشبان الفرنسيين حينها في هذا البلد بين تموز/يوليو 1962 وتموز/يوليو 1964 اثر اتفاقيات ايفيان".
وتابعت "وهم لم يتمكنوا ابدا من التمتع ببطاقة محارب والامتيازات التي ترتبط بها، كما هو واقع من يتم نشرهم اليوم خارج التراب الوطني كلما تحركت فرنسا في اطار واجباتها الدولية".
واعلنت المسؤولة الفرنسية "ان رئيس الوزراء وحرصا منه على احترام تعهدات رئيس الجمهورية (اثناء حملته الانتخابية) قرر ان يمنحهم بطاقة محارب في اطار قانون المالية لعام 2019".
وتمنح بطاقة محارب حاملها خصوصا حق وضع شارة المقاتل والحصول على راتب تقاعدي يبلغ 749 يورو سنويا.
وبحسب الوزارة فان هذا الاجراء "تطالب به منذ سنوات جمعيات المحاربين" القدامى وكان موضع مشاريع قوانين. وكان آخرها مشروع تقدم به النائب جيل لورتون (حزب الجمهوريين) ورفض في نيسان/ابريل من الجمعية الوطنية بداعي انه "سابق لاوانه".
ويتوقع ان يشمل الاجراء الجديد عند دخوله حيز التنفيذ 24 الف شخص بكلفة سنوية تبلغ 18,7 مليون يورو.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب