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هذا المحتوى تم نشره يوم 28 مايو, 2018 10:06 ص 28 مايو 2018 - آخر تحديث - 10:06

جنود فرنسيون يغلقون الحي الاوروبي في العاصمة الجزائرية ويتولون الحراسةامام اسلاك شائكة وضعت لعزل الحي في 4 ايار/مايو 1962 بعد توقيع اتفاقيات ايفيان. (afp_tickers)