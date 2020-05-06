هذا المحتوى تم نشره يوم 06 مايو, 2020 06:58 ص

دعت تونس وفرنسا الثلاثاء مجلس الأمن الدولي إلى التوصل إلى "توافق" حول مشروع قرار حول جائحة كوفيد-19 تم مناقشته منذ أسابيع وتعرقله الولايات المتحدة والصين.

وقال السفير التونسي في الأمم المتحدة قيس القبطني لوسائل إعلام بينها وكالة فرانس برس "إنها لحظة الحقيقة بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة والنظام المتعدد الأطراف الذي يواجه أصعب أزمة للأمم المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية".

وأضاف أن "تونس تعمل بالتنسيق الوثيق مع فرنسا بجد لتقديم اتفاق شامل نهائي للأطراف المعنية وتعتمد على روح التوافق بين أعضاء المجلس" بعد تنظيم تونس وباريس خلال النهار لاجتماع المجلس الذي يهدف إلى حل الموقف.

وقال دبلوماسيون لوكالة فرانس برس إن هذا الإجتماع الذي عقد بشكل مغلق عبر الفيديو لم يسمح باختراق فوري يتيح تحديد موعد للتصويت على القرار. وصرح احد الدبلوماسيين للوكالة أن "مواقف الصين والولايات المتحدة لم تتغير".

ويهدف النص إلى تعزيز التعاون الدولي ودعم المبادرة التي طرحها الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيريش في 23 آذار/مارس لوقف إطلاق النار في الدول التي تشهد أعمالا قتالية من أجل تسهيل مكافحة الوباء.

وتريد الصين تضمين النص إشارة إلى دور منظمة الصحة العالمية في حين أن الولايات المتحدة، التي تنتقد بشدة هذه الهيئة الأممية تعارض ذلك، وفقًا للمصدر نفسه.

بالنسبة لتونس، أشار القبطني إلى وجود "ضرورة ملحة لإنهاء عملية المشاورات الجارية المتعلقة بمشروع القرار المتعلق بكوفيد-19 خلال الأيام القادمة".

وتعتبر فرنسا التي شاركت في اعداد مشروع القرار، أنه من الضروري دفع العملية قدما.

وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير، لصحافيين "إن الخطوة التالية هي مواصلة النقاش من أجل التوصل إلى أفضل توافق ممكن".

واضاف "يجب ان يتحرك مجلس الأمن الآن" مؤكدا ان "الامور تمضي قدما".

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