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هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أغسطس, 2018 06:33 م 29 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 18:33

وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان مع سفراء فرنسا خلال المؤتمر السنوي في باريس في 29 اب/اغسطس 2018

نبه وزير الخارجية الفرنسي الاربعاء، قبل تسعة اشهر من الانتخابات الاوروبية، الى ان فرنسا "غير مستعدة لتدفع" لدول اوروبية لا تحترم "المبادىء الاساسية" للاتحاد الاوروبي.

وقال جان ايف لودريان مستهدفا خصوصا بولندا والمجر "لسنا مستعدين لندفع لاوروبا مماثلة. ينبغي قول ذلك بوضوح".

وكان الوزير الفرنسي يتحدث امام سفراء فرنسا المجتمعين في باريس.

واضاف "لكل دولة حرية انتخاب المسؤولين الذين ترغب فيهم لكن رؤيتنا للاتحاد الاوروبي كمحور اول للتحالفات والقيم لا تنسجم مع حكومات لا تحترم المبادىء الاساسية ولا تشعر البتة بانها مرتبطة بالتضامن".

وتابع "في العمق، لديهم مقاربة نفعية للاتحاد لا يختارون فيها الا ما يهمهم وفي الدرجة الاولى اعادة توزيع المال".

وفي قضية استقبال المهاجرين، أمل ببلورة موقف مشترك مع المانيا قبل قمة سالزبورغ في النمسا المقررة في ايلول/سبتمبر.

ويزداد التوتر بين الاتحاد الاوروبي وايطاليا في ظل تبادل اتهامات بانعدام التضامن في موضوع استقبال المهاجرين وصولا الى تهديد روما بوقف مشاركتها في تمويل الاتحاد.

وقال لودريان ايضا "نأمل بان نتوصل الى موقف فرنسي الماني قبل قمة سالزبروغ في العشرين من ايلول/سبتمبر بهدف عدم ترك هذا الموضوع للشعبويين ولتجار الاوهام، ولاننا نعلم بان العلاقة الفرنسية الالمانية هي محرك النهوض الاوروبي".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب