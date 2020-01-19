هذا المحتوى تم نشره يوم 19 يناير, 2020 11:22 ص

انطلقت المحاكمة التاريخية الساعية لعزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل يومين من بدء جلسات مجلس الشيوخ، مع تقديم طرفي القضية حججهما الأحد وبروز نقاشات حامية بين الجمهوريين والديموقراطيين في وسائل الإعلام الأميركية.

وقدّم الفريق القانوني للرئيس الأميركي ال45 والثالث في تاريخ الولايات المتحدة الذي يواجه إجراءات مماثلة وسط احتمال عدم التمكن من عزله، "الردّ" الأول مساء السبت على لائحة الاتهام المشتملة على إساءة استعمال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

وندد محاميا الرئيس الجمهوري، جاي سيكولو وبات سيبولوني، في متن الردّ بما اعتبراه "هجوما خطيرا على حق الأميركيين في اختيار رئيسهم بحرّية".

وبدأت القضية في أيلول/سبتمبر حينما نبّه مبلّغ إلى اتصال هاتفي طلب خلاله دونالد ترامب من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إجراء تحقيق بشأن منافسه الديموقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جو بايدن.

ويفيد القرار الاتهامي الصادر في كانون الأول/ديسمبر عن مجلس النواب حيث الغالبية للديموقراطيين، بأن ترامب مارس ضغوطا على زيلينسكي عندما اشترط أن يعلن هذه التحقيقات قبل دعوته إلى البيت الأبيض وتسليم مساعدة عسكرية مهمة لكييف.

وقال المحاميان إن "نص الاتهام غير دستوري ويجب أن يُرد (...) ولا يتضمن أي جريمة أو انتهاكا للقانون".

-"موقف سخيف"-

وفنّد المحاميان الاتهامات الموجهة إلى ترامب، وأشارا إلى أنه التقى الرئيس الأوكراني في الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر وتم السماح بتسليم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.

من جانبه، قدّم أستاذ القانون العام آلان درشوفيتز الذي ضمّه الفريق الرئاسي إلى هيئة الدفاع، حجة أخرى تفيد بأنّه حتى لو جرى إثبات أنّ نزيل البيت الأبيض سعى فعلاً إلى فرض مساومة كهذه على كييف، فإنّ ذلك ليس جريمة.

وشدد درشوفيتز الأحد عبر قناة "ايه. بي. سي." على أنّ "سوء استعمال السلطة ليس مبررا دستوريا للعزل". واعتبر ان المبدأ "غامض إلى درجة ان نصف الرؤساء الأميركيين، من آدامز حتى جفرسون، ومن لينكولن حتى روزفلت، جرى اتهامهم من قبل خصومهم السياسيين بأنّهم أساؤوا استعمال السلطة".

وسخر الديموقراطي آدم شيف الذي سيكون المدعي العام في مجلس الشيوخ، مما وصفه ب"الشيء الجديد الوحيد في الدفاع عن الرئيس"، وأعاد ذلك إلى "واقع" أنّ محامي ترامب "لا يمكنهم إنكار الوقائع".

وقال شيف في مداخلة عبر "ايه. بي. سي."، "إذا اتبعنا منطق هذا الموقف السخيف، فسيكون بمقدور الرئيس حينها منح ولاية الاسكا". واضاف أن سوء استعمال السلطة كان "في صلب ما اعتبر آباء الدستور أنه يستوجب العزل".

من جانبهم، قدم الأعضاء الديموقراطيون في مجلس النواب حججهم السبت، ودعوا مجلس الشيوخ إلى "إزالة التهديد الذي يشكله الرئيس على الأمن القومي".

-بحضور شهود أو من دونهم؟-

وانطلق سجال آخر حول مدة وإجراءات المحاكمة التي بدأت رسميا الخميس بأداء أعضاء مجلس الشيوخ اليمين بأن يكونوا غير منحازين، فيما يرتقب بدء الجلسات الثلاثاء.

وتطالب المعارضة باستدعاء أربعة شهود رئيسيين، بينهم كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.

غير أنّ زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونل الذي يؤكد أنه على "تنسيق تام" مع البيت الأبيض، يبدو راغبا في إمرار المحاكمة من دون شهود، وألا تتعدى الأسبوعين.

ولا يزال الجمهوريون داعمين بشكل تام لرئيسهم الذي لا شكوك في إمكان تبرأته في ظل حيازة حزبه غالبية من 53 مقعدا من أصل مئة في مجلس الشيوخ.

واعتبر آدم شيف أنّ محاكمة بلا شهود ووثائق "ستكون أشبه بمحاكمة صورية".

وقال عضو مجلس الشيوخ القريب من دونالد ترامب، الجمهوري ليندسي غراهام، عبر قناة فوكس نيوز، "أريد أن يتم الانتهاء من هذه المحاكمة في اسرع وقت ممكن".

واضاف "أريد أن يختار الشعب الأميركي رئيسه المقبل، لا محكمة عزل".

ولدى سؤاله عن تطلعات دونالد ترامب، قال إنّه "يأمل أن يتمكن من إلقاء خطاب حالة الاتحاد والحديث عمّا يريد فعله في 2020 والسنوات الأربع المقبلة".

وتحدد موعد هذا الخطاب في 4 شباط/فبراير، بعد أسبوعين من بدء الجلسات.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك