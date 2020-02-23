هذا المحتوى تم نشره يوم 23 فبراير, 2020 11:45 ص

أعضاء فريق الدراجات الهوائية الاسرائيلي في دبي في 23 شباط/فبراير 2020

شارك فريق اسرائيلي الأحد للمرة الأولى في طواف الإمارات للدراجات الهوائية، على الرغم من أن الدولتين لا تربطهما أي علاقة دبلوماسية.

وقال فريق الأكاديمية الإسرائيلية للدراجات الهوائية في بيان إن فريق "اسرائيل ستارت اب ناشين سيدخل التاريخ الأحد عبر مشاركته في طواف الإمارات ليكون أول فريق اسرائيلي يشارك في أكبر سباق للدراجات في الشرق الأوسط".

وبين الدول العربية ال22، لا تقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية كاملة سوى مع الأردن ومصر.

وحصل تقارب بين إسرائيل ودول خليجية في السنوات الاخيرة. ولعب العامل الإيراني دورا أساسيا في هذا الأمر.

وقام أعضاء الفريق الإسرائيلي الأحد في دبي بالتقاط صور على المسرح وهم يرتدون قمصانا بيضاء وزرقاء اللون قبل بدء الطواف الذي يستمر لأسبوع كامل.

وأكد الدراج الاسرائيلي عومر غولدشتاين لوكالة فرانس برس الأحد أنه سعيد للغاية لتواجده في الإمارات للمرة الأولى. وقال "أنا سعيد للغاية، إنها بلد لطيف. قدمنا إلى هنا مع فريق جيد"، داعيا "كافة الإسرائيليين إلى هذا البلد".

من جانبه، أكد المالك المشارك للفريق الاسرائيلي إن القدوم إلى دبي يرمز "إلى كيف يمكن أن يكون ركوب الدراجات قوة للانفتاح الدبلوماسي والتقدم"، بحسب بيان نشر السبت.

وفي تشرين الاول/أكتوبر 2018، قام نتانياهو بزيارة رسميّة إلى سلطنة عُمان التي لا تربطها علاقات دبلوماسية بالدولة العبرية، والتقى السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وزارت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية المثيرة للجدل ميري ريغيف مسجد الشيخ زايد في أبوظبي، وقام وزير الاتصالات الاسرائيلي بالقاء كلمة في مؤتمر في دبي.

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