فريق كرة القدم الإيراني للسيدات يلعب مباراته الأولى في أكبر ستاد إيراني

هذا المحتوى تم نشره يوم 30 ديسمبر, 2018 06:41 م

مشجعات لفريق "بيرسيبوليس" يحضرن إياب الدور النهائي لدوري أبطال آسيا في كرة القدم في طهران في 10 ت2/نوفمبر 2018

يلعب فريق كرة القدم الإيراني للسيدات أول مباراة له على الإطلاق منذ الثورة الإسلامية في أكبر ستاد في إيران، بحسب ما أوردت وكالة الانباء الإيرانية شبه الرسمية "اسنا" الأحد.

وسيواجه الفريق روسيا في ستاد ازادي في مباراة ودية في إطار الاستعدادات للألعاب الأولمبية التي ستجري في طوكيو في 2020، بحسب ما صرح رئيس اتحاد كرة القدم الإيراني مهدي تاج للوكالة.

وسيتم السماح للنساء فقط بحضور المباراة التي لم يحدد موعدها بعد.

ومنذ نحو أربعين عاماً، صدر قرار بعد فترة وجيزة من انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، يمنع على النساء التوجّه إلى الملاعب لمشاهدة الرجال يلعبون كرة القدم، وذلك رسمياً بغرض حمايتهن من الرجال.

إلا أنه تم تخفيف القيود نسبياً في الأشهر الأخيرة حيث سمح لنحو 850 متفرجة إيرانية حضور مباراة في كرة القدم في ستاد ازادي خلال نهائي دوري أبطال آسيا، في تشرين الثاني/نوفمبر في حدث نادر لم يسلم من الانتقادات.

وجلست النساء في منصات منفصلة عن منصات الرجال ودخلن الاستاد قبل ساعتين من بدء المباراة لتجنب الزحام.

وفي عام 2001، وللمرة الاولى منذ إقصاء النساء من المدرجات، تمكّنت عشرون امرأة إيرلندية من مشاهدة مباراة كرة قدم للرجال في احد ملاعب إيران.

لكنّ الإيرانيّات اضطررن للانتظار حتى عام 2005 لكي يفعلن المثل، حين سمح لعشرات منهن في 8 حزيران/يونيو 2005 بمشاهدة مباراة بين ايران والبحرين في مباريات التأهل لكأس العالم لكرة القدم.

وبعد حضور النساء مباراة ودية بين ايران وبوليفيا في تشرين الأول/أكتوبر، حذر المدعي العام من أن ذلك لن يتكرر وقال أنه "يقود إلى الإثم".

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