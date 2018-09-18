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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 سبتمبر, 2018 03:20 ص 18 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 03:20

وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند تدلي بتصريح للصحافيين لدى وصولها إلى مقرّ الممثل الاميركي للتجارة في واشنطن في 5 أيلول/سبتمبر 2018. (afp_tickers)