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هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أغسطس, 2018 04:59 م 21 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 16:59

سفينة شحن في ميناء فلوريدا في نيسان/ابريل 2018 (afp_tickers)