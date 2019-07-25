هذا المحتوى تم نشره يوم 25 يوليو, 2019 03:26 م

صورة التقطتها ونشرتها منظمة سي-آي الألمانية في 5 تموز/يوليو 2019 لمركب مطاطي مكتظ بالمهاجرين، رصدته في المياه الدولية قبالة ليبيا

اعتبر اكثر من مئة مهاجر في عداد المفقودين الخميس بعد غرق زورق كانوا يستقلونه قبالة ليبيا، وفق ما افادت وكالة للامم المتحدة والبحرية الليبية.

وكتب المفوض الاعلى للاجئين في الامم المتحدة فيليبو غراندي على تويتر "اسوأ مأساة في البحر المتوسط هذا العام حصلت للتو".

وقالت صفاء المسهلي مسؤولة الاعلام في مكتب منظمة الهجرة الدولية في ليبيا لفرانس برس إن "حادث الغرق حصل قبالة مدينة الخمس الليبية" على بعد 120 كلم شرق العاصمة الليبية طرابلس.

واوضحت ان خفر السواحل الليبيين انقذوا 145 مهاجرا واعادوهم الى الخمس، ناقلة عن بعض الناجين أن مركبهم غرق وكان لا يزال على متنه نحو 150 مهاجرا.

لكن المتحدث باسم البحرية الليبية ايوب قاسم اوضح في بيان تلقته فرانس برس أنه تم انقاذ 134 مهاجرا وانتشال جثة واحدة، مقابل فقدان 115 مهاجرا.

واضاف ان "مركبا خشبيا ينقل نحو 250 مهاجرا بينهم نساء واطفال (...) غرق على بعد اقل من خمسة اميال بحرية من الساحل بحسب افادت مهاجرين ناجين".

وقبل حادث الغرق الخميس، افادت مفوضية اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية ان 426 شخصا قضوا غرقا على الاقل خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط منذ بداية العام.

ورغم الفوضى التي تسودها، لا تزال ليبيا نقطة عبور مهمة للمهاجرين الفارين من من مناطق اخرى من افريقيا والشرق الاوسط، سعيا الى فرصة عمل في ليبيا او للتوجه الى اوروبا.

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