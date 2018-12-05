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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 ديسمبر, 2018 10:40 م 05 ديسمبر 2018 - آخر تحديث - 22:40

صورة وزّعتها القوات الجوية الأميركية لطائرة هيركوليس سي-130 تقلع من قاعدة يوكوتا الجوية في اليابان أثناء تدريبات في 14 تموز/يوليو 2015.

فُقد أثر ستّة عسكريّين أميركيّين الخميس بعد اصطدام طائرتين تابعتين لسلاح مشاة البحريّة الأميركيّة (المارينز) ببعضهما البعض أثناء عمليّة تزوّد بالوقود في الجوّ قبالة سواحل اليابان، وفق ما أعلن الجيش الأميركي.

ووقع الحادث بين مقاتلة من طراز إف-18 وطائرة صهريج من طراز سي-130.

وقال متحدّث باسم قوّات الدفاع الذاتي اليابانيّة لوكالة فرانس برس، إنّ من بين الأشخاص السبعة الذين كانوا موجودين على متن الطائرتين، تمّ إنقاذ شخص واحد.

وأوضح سلاح المارينز في بيان أنّ الشخص الذي تمّ إنقاذه "يخضع حاليًا لفحص من جانب السُلطات الطبّية في قاعدة إيواكوني" بالقرب من هيروشيما (غرب اليابان) وهو المكان الذي كانت الطائرتان قد أقلعتا منه.

وأضاف سلاح المارينز أنّ "عمليّات البحث والإنقاذ ستستمرّ" بحثًا عن العسكريين الستّة الآخرين.

وبحسب المصدر نفسه، فإنّ التحقيق جار حول ظروف الحادث الذي وقع الساعة 02,00 صباحًا بالتوقيت المحلّي (الأربعاء 17,00 ت غ) خلال "تدريب منتظم مقرّر" مسبقا.

ولاحقًا، قال وزير الدفاع الياباني تاكيشي إيوايا إنّ قوّات يابانيّة وأميركيّة تُجري الخميس عمليّات بحث، في محاولة للعثور على العسكريّين الستّة.

واستنادًا إلى أولى العناصر، كان هناك شخصان على متن المقاتلة إف-18 وخمسة على متن سي-130.

وحشد خفر السواحل اليابانيون ستة قوارب وطائرة للمشاركة في جهود الإنقاذ، وفق ما ذكر متحدّث لوكالة فرانس برس.

ويتمركز 50 ألف جندي أميركي تقريباً في اليابان.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب