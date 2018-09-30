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هذا المحتوى تم نشره يوم 30 سبتمبر, 2018 06:07 م 30 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 18:07

ماكرون خلال مؤتمر صحافي في جزيرة سان مارتن في منطقة الكاريبي الاحد في 30 ايلول/سبتمبر 2018

اتهمت فنزويلا الاحد فرنسا بالعمل على "تغيير النظام بالقوة" في كراكاس عبر دعم مبادرة ست دول تطالب بتحقيق للمحكمة الجنائية الدولية حول احتمال ارتكاب جرائم ضد الانسانية في هذا البلد.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفنزويلية "تعبر فنزويلا عن رفضها الشديد لموقف حكومة الجمهورية الفرنسية الداعم للمبادرة المغرضة من قبل مجموعة من الحكومات (...) التي تعمل على استخدام المنظمات الدولية لتغيير الحكومة بالقوة".

واعتبر البيان ان "الهدف من مهاجمة فنزويلا بخلفية شعبوية هو العمل على تحسين صورة" الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وكانت الرئاسة الفرنسية اعلنت السبت دعمها للمبادرة التي اتخذتها الاربعاء الماضي في مقر الامم المتحدة كندا مع خمس دول اميركية لاتينية، وتقضي بمطالبة المحكمة الجنائية الدولية باجراء تحقيق لكشف ما اذا كانت السلطات الفنزويلية مسؤولة عن جرائم ضد الانسانية.

وجاء في البيان الصادر عن الاليزيه ان فرنسا "تعتبر أن جهود المحكمة الجنائية الدولية قادرة على تحديد الوقائع التي أدت الى هذه الازمة، وبالتالي إيجاد حل لها".

وأضاف البيان أن فرنسا "تعرب عن القلق الشديد" إزاء الوضع في فنزويلا "وتدعو بإلحاح السلطات الى الدخول في حوار مع المعارضة بشكل يعيد العمل الديموقراطي الى المؤسسات، ويوجد حلا للأزمة السياسية ويساهم في إنعاش الاقتصاد الفنزويلي".

وكان وزراء خارجية كندا والارجنتين وتشيلي وكولومبيا والباراغواي والبيرو أعلنوا الاربعاء أنهم وجهوا رسالة الى المحكمة الجنائية الدولية طالبوها فيها بالتحقيق في احتمال مسؤولية الحكومة الفنزويلية عن جرائم حرب قد تكون وقعت في هذا البلد.

وقال وزير الخارجية الارجنتيني خورخي فوري الاربعاء الماضي بعيد هذا الاجتماع، إن المعلومات المتوفرة من فنزويلا تشير الى حصول "اعتقالات عشوائية وعمليات إعدام خارج الاطر القانونية، وأعمال تعذيب واعتداءت جنسية".

ودفعت الازمة الاقتصادية في فنزويلا مئات آلاف الاشخاص الى الهجرة الى بلدان مجاورة.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب