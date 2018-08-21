فنزويلا تخفض قيمة عملتها بنسبة 96% بموجب سعر صرف جديد
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أوراق نقدية من "البوليفار السيادي" الذي طرح للتداول في فنزويلا، في 20 آب/اغسطس 2018(afp_tickers)
خفضت فنزويلا قيمة عملتها "البوليفار" بنسبة 96% بموجب سعر صرف جديد أعلن عنه البنك المركزي الثلاثاء.
وصدر الإعلان غداة البدء في استخدام أوراق نقدية جديدة بعد إزالة خمسة أصفار منها، في إطار خطة جذرية قدمها الرئيس نيكولاس مادورو للحد من الارتفاع الكبير في التضخم، رغم أن ارباب الأعمال انتقدوا هذه الخطوة وقالوا أن نتائجها عكسية.
وحدد البنك المركزي سعر صرف العملة المحلية ب68,65 بوليفار لليورو، أي ما يعادل نحو 60 بوليفار للدولار.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب