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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أغسطس, 2018 06:10 ص 20 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 06:10

أوراق نقدية من العملة الفنزويلية البوليفار في منطقة نورتي دي سانتاندر في كولومبيا في 19 آب/أغسطس 2018

تطرح فنزويلا الاثنين أوراقا نقدية جديدة لعملتها شطبت منها خمسة أصفار، في خطوة تشكل مرحلة أولى من خطة إنعاش أطلقها الرئيس نيكولاس مادورو في محاولة لمعالجة أزمة اقتصادية عميقة تدفع ملايين الأشخاص إلى مغادرة البلاد.

وبين القلق والحيرة، بقيت معظم المحلات التجارية مغلقة في عطلة نهاية الأسبوع في كراكاس ومدن أخرى. وفي الأيام الأخيرة تشكلت صفوف طويلة من المتسوقين الفنزويليين في المحلات التجارية ومحطات الوقود.

ويؤكد الرئيس الاشتراكي مادورو أن الأوراق النقدية الجديدة ستكون نقطة الانطلاق إلى "تغيير كبير". وتبلغ قيمة الفئة الأكبر من هذه الأوراق النقدية 500 بوليفار (50 مليون بوليفار حالي أي ما يعادل سبعة دولارات في السوق السوداء التي تعد المرجع حالياً بحكم الأمر الواقع).

لكن المحللين وخبراء الاقتصاد يرون أن برنامج الحكومة لإصلاح الاقتصاد غير قابل للتطبيق وحتى "غير واقعي".

ويقضي هذا البرنامج أيضا بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 3500 بالمئة (أي 34 ضعفا) وتخفيف الرقابة على صرف العملات ووضع نظام جديد لأسعار الوقود.

وأعلن مادورو أيضا أن الدولة ستتحمل "الفارق" في زيادة الحد الأدنى للأجور "لكل الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة"، بدون أن يحدد كيف سيتم ذلك.

وتراجع الوضع الاقتصادي بشكل كبير في هذا البلد الذي كان غنياً ويملك أكبر احتياطات نفطية في العالم.

وانخفض انتاج النفط الذي يؤمن 96 بالمئة من عائدات الدولة بمقدار النصف خلال عشر سنوات، من 3,2 ملايين برميل يوميا في 2008 إلى 1,4 مليون برميل في تموز/يوليو.

وتبلغت نسبة العجز عشرين بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي بينما ارتفع الدين الخارجي إلى 150 مليار دولار. ولا تتجاوز الاحتياطات من النقد التسعة مليارات دولار.

وتطرح هذه الأوراق النقدية الجديدة بعد نحو عشرين شهرا من طرح الحكومة لأوراق من فئة 500 ثم 20 ألف بوليفار ثم مئة ألف.

وفي 2008، ألغت الدولة الفنزويلية ثلاثة أصفار من عملتها مطلقة "البوليفار القوي". وأطلقت على الأوراق النقدية التي تطرح الاثنين اسم "البوليفار السيادي".

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة التضخم مليون في المئة هذا العام في فنزويلا الغنية بالنفط التي تعيش عامها الرابع من الركود الاقتصادي وتشهد نقصا في الغذاء والدواء وسط توقف الخدمات العامة.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب