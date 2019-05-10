هذا المحتوى تم نشره يوم 10 مايو, 2019 07:16 ص

حقق حزب المؤتمر الوطني الحاكم منذ 1994 فوزاً كبيرا في الانتخابات التشريعية في جنوب إفريقيا، لكنه سجل تراجعاً في الأصوات ما قد يعقد تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها الرئيس سيريل رامافوزا.

وبعد فرز أكثر من 95% من صناديق الاقتراع البالغ عددها 23 ألفاً، بدا أن حزب المؤتمر الوطني حصل على 9,1 ملايين صوت أي 57,7%. وبذلك يكون المؤتمر الوطني قد حافظ على غالبيته المطلقة في البرلمان.

مع ذلك، تراجعت نسبة أصوات المؤتمر الوطني بخمس نقاط عن انتخابات 2014، وهو أسوأ أداء لحزب نيلسون مانديلا.

ورغم هذه النتيجة، سيحتفظ حزب المؤتمر الوطني بالأغلبية المطلقة من 400 مقعد في الجمعية الوطنية وسيبقى رامافوزا المنتخب من النواب رئيساً. ومن المقرر أن يتولى رامافوزا ولايته الجديدة كرئيس للجمهورية بدءاً من 25 أيار/مايو.

وتجنب الحزب حتى الآن إعلان النصر.

وقال داكوتا ليغوت المتحدث باسمه لفرانس برس "لقد حققنا فوزاً كبيراً. من الواضح أننا سنحكم بدون الحاجة إلى ائتلاف". وأضاف "كان من الممكن أن نتوقع أفضل. إنها لسعة تنبهنا إلى أن علينا أن نبذل قصارى جهدنا".

وقال المحلل دانييل سيلكه إن "الفوز بنسبة 57% يحرم حزب المؤتمر الوطني من هامش الأمان البالغ 62% الذي احتفظ به منذ 2014. إذا لم يحسن الحكم وسياسته، حتى رامافوزا سيجد صعوبة في الوفاء بوعوده".

وحل ثانياً التحالف الديموقراطي، حزب المعارضة الرئيسي، بحصوله على 21,7% من الأصوات، بتراجع طفيف عن عام 2014 (22,2%).

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