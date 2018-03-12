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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مارس, 2018 05:45 ص 12 مارس 2018 - آخر تحديث - 05:45

امرأتان في مركز للاقتراع في ميديللين في كولمبيا في 11 اذار/مارس 2018

فاز اليمين المعارض لاتفاق السلام مع المتمردين السابقين في حركة "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" في انتخابات تشريعية تاريخية شاركت فيها هذه الحركة للمرة الاولى ودخلت عبرها الى البرلمان.

ومع ان اليمين لم يحصل على الغالبية الا ان فوزه يثير مخاوف ازاء متابعة تطبيق الاتفاق الموقع في 2016 مع الحركة التي كانت اقدم وأقوى تمرد في القارة الاميركية.

وللمرة الاولى منذ اكثر من نصف قرن من النزاع المسلح، صوّت الكولومبيون بدون معارك. واشاد الرئيس خوان مانويل سانتوس ب"الانتخابات الاكثر امانا وشفافية ... في التاريخ الحديث للبلاد".

ويتصدر تحالف اليمين المركز الديموقراطي بزعامة الرئيس السابق الفارو اوريبي المعارض الشرس لاتفاق السلام مع 19 مقعدا في مجلس الشيوخ و33 في مجلس النواب.

وينص اتفاق السلام الذي وقعه الرئيس سانتوس مع حركة التمرد الماركسية السابقة في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 على ان تشغل عشرة مقاعد في البرلمان المقبل الذي يتألف من 280 مقعدا، بعدما اصبح اسمها "القوة البديلة الثورية المشتركة" (فارك ايضا).

وأظهرت أرقام رسمية شملت أكثر من 90% من الاصوات انه واذا كانت "فارك" حصلت على 0,35% فقط في مجلس الشيوخ و0,22% في مجلس النواب، فان المركز الديموقراطي واحزاب اخرى من اليسار حققوا تقدما.

ودعي اكثر من 36 مليون ناخب الى المشاركة بعد حملة شهدت اعمال عنف ضد "فارك" التي الغت تجمعا ونسبت "اعمال التخريب" الى "الجهات التي لم تتقبل ان الحرب انتهت".

وقال القيادي السابق في فارك بابلو كاتاتومبو "إنها أول مرة في حياتي أدلي فيها بصوتي وأفعل ذلك من أجل السلام".

ويلقي فوز اليمين بظلاله على الانتخابات الرئاسية التي يفترض ان تجرى الدورة الاولى منها في 27 ايار/مايو والثانية في 17 حزيران/يونيو.

وكان الرئيس سانتوس الذي يحكم كولومبيا منذ 2010 يأمل في التوصل الى "سلام كامل" عبر توقيع اتفاق مع "جيش التحرير الوطني". وقانونيا لم يعد يستطيع الترشح بعد ولايتين بينما تراجعت اغلبيته ليمين الوسط بعد سلسلة من فضائح الفساد.

وجرت الاحد ايضا الانتخابات التمهيدية للتيارين اليميني واليساري، واختار الاول النساتور ايفان دوكوي بينما انتقى الثاني غوستافو بيترو الرئيس السابق لبلدية بوغوتا.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب