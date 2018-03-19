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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2018 05:16 ص 19 مارس 2018 - آخر تحديث - 05:16

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقر حملته الانتخابية في موسكو في 18 آذار/مارس 2018 (afp_tickers)