فوز بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية بـ76,67 بالمئة الاصوات
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقر حملته الانتخابية في موسكو في 18 آذار/مارس 2018(afp_tickers)
اعيد انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لولاية رابعة ب76,67 بالمئة من الاصوات في الاقتراع الذي جرى الاحد، كما اعلنت اللجنة الانتخابية الاثنين بعد فرز 99,80 بالمئة من بطاقات الاقتراع.
وبذلك سجل بوتين الذي عزز موقعه على رأس البلاد، نتيجة افضل من تلك التي حصل عليها في الانتخابات السابقة التي جرت في 2012، وكذلك افضل من تقديرات استطلاعات الرأي في الاسابيع الاخيرة. اما نسبة المشاركة فقد بلغت 67 بالمئة.
وبوتين الذي يبلغ من العمر 65 عاما امضى منها اكثر من 18 عاما في السلطة، سيبقى بذلك رئيسا لولاية رابعة لروسيا التي اعادها في السنوات الاخيرة بقوة الى الساحة الدولية بينما يخوض اختبار قوة مع الغرب في عدد من القضايا.
وكان بوتين اكد بعد اعلان فوزه باكثر من 76 بالمئة من الاصوات في كلمة امام انصاره بالقرب من الكرملين الاحد انه يرى في هذه النتيجة "الثقة والأمل لدى شعبنا. سنقوم بعمل كبير في شكل مسؤول وفاعل".
واضاف "ارى في ذلك امتنانا لانجاز كثير من الامور في ظروف بالغة الصعوبة".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب