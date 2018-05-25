فوز كبير لمؤيدي الاجهاض في إيرلندا (استطلاع لآراء المقترعين)
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
ناخبون في مركز اقتراع في دبلن للتصويت في الاستفتاء حول الاجهاض في 25 ايار/مايو 2018(afp_tickers)
وافق أكثر من ثلثي الناخبين في ايرلندا في استفتاء تاريخي الجمعة على تعديل دستوري يرفع القيود المشددة المفروضة على الإجهاض في بلد تعتبر فيه التقاليد الكاثوليكية متجذّرة بقوة، بحسب ما اظهر استطلاع لآراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع.
وبيّن الاستطلاع الذي اجراه معهد "إيبسوس/ام اي بي آي" لحساب صحيفة "آيريش تايمز" على عينة من اربعة آلاف ناخب ان 68% من المقترعين صوتّوا بـ"نعم" مقابل 32% صوتوا بـ"لا".
ودعي الناخبون وعددهم حوالى ثلاثة ملايين ونصف المليون ناخب للاجابة على سؤال بشأن إلغاء التعديل الثامن للدستور الإيرلندي الذي يعود للعام 1983 ويحظر الاجهاض.
وظلّ التعديل الثامن للدستور الإيرلندي سارياً حتى العام 2013 عندما أقر إصلاح آخر يسمح بالاجهاض في حالات استثنائية، عندما تكون حياة الأم في خطر.
ويشكّل فوز مؤيدي الاجهاض بهذا الفارق الكبير مفاجأة بالنظر الى ان الخبراء كانوا يتوقعون ان تكون نتيجة الاستفتاء متقاربة جدا لا سيما وأن عددا كبيرا من الناخبين لم يكونوا قد حسموا امرهم عشية الاستفتاء.
وتقليديا ايرلندا من البلدان الاكثر تدينا في اوروبا. لكن نفوذ الكنيسة الكاثوليكية تراجع في الاعوام الاخيرة اثر سلسلة فضائح تحرش جنسي بالاطفال.
وجرى الاستفتاء قبل ثلاثة اشهر من زيارة البابا فرنسيس بمناسبة اللقاء العالمي للعائلات، وبعد ثلاث سنوات على تصويت ايرلندا لتشريع زواج المثليين رغم معارضة الكنيسة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب