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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 سبتمبر, 2018 09:04 ص 17 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 09:04

صورة التقطت في 22 نيسان/أبريل 2018 لطلاء أحمر وأسود رشقه فوضويون من مجموعة "روبيكون" على السفارة الفرنسية في أثينا (afp_tickers)