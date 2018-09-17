فوضويون يتعدون على سفارة إيران في أثينا ويخلفون أضراراً مادية
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صورة التقطت في 22 نيسان/أبريل 2018 لطلاء أحمر وأسود رشقه فوضويون من مجموعة "روبيكون" على السفارة الفرنسية في أثينا(afp_tickers)
حطم نحو عشرة أعضاء من مجموعة "روبيكون" (روفيكوناس" اليونانية الفوضوية صباح الاثنين زجاج البوابة الأمامية للسفارة الإيرانية في أثينا وألقوا طلاء أحمر داخل الحرم، وفق مصدر في الشرطة.
وقال مسؤول في الشرطة لفرانس برس إن مجموعة "روبيكون" أعلنت مسؤوليتها عن هذا العمل التخريبي ولكن لم يتم بعد توقيف أي شخص ولم يصب أحد بأذى.
وقال المصدر نفسه أن نحو عشرة أشخاص يحملون قضباناً حديدية فاجأوا في السادسة صباحاً (3,00 ت غ) حارس السفارة الواقعة في حي بسيخيكو وبعد أن حطموا زجاج البوابة، ألقوا الطلاء داخل حرم السفارة.
وقالت مجموعة "روبيكون" في بيان نشرته على الانترنت إنها أرادت بذلك التعبير عن "تضامنها" مع مجموعة "أكراد إيران".
أعلنت روبيكون التي ظهرت منذ سنوات في اليونان مسؤوليتها عن أعمال نفذتها مجموعات صغيرة واستهدفت مباني عامة وشركات وبنوكاً وسفارات مُخلفة أضراراً مادية.
وأوقفت الشرطة بعضاً من أعضائها.
ويعود العمل الأخير للمجموعة إلى 17 آب/أغسطس عندما دخل نحو عشرة أشخاص إلى سفارة النمسا للاحتجاج على قانون يمدد الحد الأقصى للعمل في النمسا إلى 12 ساعة يومياً.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب