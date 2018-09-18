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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 سبتمبر, 2018 08:27 ص 18 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 08:27

تعرض بيوتر فيرزيلوف، الناشط في الفرقة الروسية المعارضة "بوسي رايوت" والذي أدخل المستشفى في برلين منذ الأحد، "على الارجح" لتسمم مصدره غير معروف، لكنه اليوم بات خارج دائرة الخطر، كما أعلن أطباؤه الألمان الأحد.

وقال كاي اوفي ايكارد، الطبيب في مستشفى "شاريتيه" في برلين، في مؤتمر صحافي إن نتيجة التحاليل الطبية التي أجريت في برلين، وما قاله الأطباء في موسكو، تدل على أنها "حالة تسمم على الارجح".

وأضاف أنه "خارج دائرة الخطر"، مع أنه ما زال في قسم العناية المركزة، مؤكدا أنه واع وقادر على الكلام.

وكانت عائلة بيوتر فيرزيلوف ذكرت الأحد أنها نقلته إلى مستشفى في ألمانيا، مشيرة الى تعرضه لمحاولة اغتيال بواسطة السم انتقاما لاقتحامه أرضية ملعب المباراة النهائية لمونديال روسيا.

ويأتي إدخال فيرزيلوف الذي يحمل الجنسية الكندية أيضا، المستشفى واتهام المقربين منه السلطات الروسية بمحاولة تسميمه، في وقت تستمر قضية تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال في سالزبري في بريطانيا بالتفاعل.

وليل السبت الأحد نُقل فيرزيلوف البالغ 30 عاما، والذي يحمل أيضا الجنسية الكندية، من مستشفى في موسكو إلى برلين على متن طائرة مجهّزة بالمعدات الطبية ومعه أفراد من عائلته. وكان أدخل الثلاثاء الماضي إلى مستشفى في العاصمة الروسية حيث وُصفت حالته بالـ"خطرة".

وقال ايكارد إن الشاب كان يعاني من هذا التسمم منذ أسبوع عندما أدخل إلى المستشفى في برلين. وأضاف أن "العوارض التي يعاني منها يمكن أن تنجم عن عدد كبير جدا من المواد المتنوعة"، مشيرا إلى أعشاب أو كل أنواع المخدرات.

واعترف بأن فرص كشف طبيعة هذه المواد "ليست كبيرة جدا" لأن التحاليل أجريت بعد ستة أيام على التسمم.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب