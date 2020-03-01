هذا المحتوى تم نشره يوم 01 مارس, 2020 08:17 ص

عناصر من الفرق الطبية في مستشفى لايشيشان الميداني في مدينة ووهان بوسط الصين يحيون مرضى تعافوا من فيروس كورونا المستجد لدى خروجهم من المستشفى في الأول من آذار/مارس 2020

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في العالم مع تسجيل زيادة جديدة في عدد الإصابات في الصين وأولى الوفيات في الولايات المتحدة وأستراليا.

وباتت حصيلة وباء كوفيد-19 تقارب ثلاثة آلاف وفاة من أصل أكثر من 86 ألف إصابة في حوالى ستين بلدا، من بينها نحو 80 ألف إصابة و2870 وفاة في الصين وحدها حيث أدت التدابير المتخذة منذ نهاية كانون الثاني/يناير لاحتواء انتشار الفيروس إلى شل النشاط إلى حد كبير.

وخارج مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء، تسجل بوادر انتعاش في النشاط ولا سيما مع ظهور زحمة سير مجددا في بعض نقاط العاصمة بكين في ساعات الذروة.

لكن البلد لم يتخلص من الفيروس الذي ظهر في كانون الأول/ديسمبر.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة التي تقوم بمقام وزارة للصحة الأحد في حصيلتها اليومية عن 573 إصابة جديدة، وهي أعلى حصيلة منذ أسبوع.

ولا يزال هذا الرقم أدنى بكثير من الأعداد المسجلة خلال النصف الأول من شباط/فبراير حين كانت الإصابات الجديدة اليومية تتخطى الألف.

لكن حصيلة الإصابات الجديدة ترتفع لليوم الثاني على التوالي بعد أن تراجعت الجمعة إلى 327، أدنى حصيلة يومية منذ أكثر من شهر.

أما حصيلة الوفيات فواصلت التراجع مع إعلان 35 حالة وفاة مقابل 47 السبت.

ويبدو أن الوباء يتركز بشكل متزايد يوما بعد يوم في هوباي، فجميع الوفيات المعلن عنها الأحد باستثناء واحدة فقط حصلت في المقاطعة، وكذلك جميع الإصابات الجديدة باستثناء ثلاث فقط.

وإن كان انتشار العدوى تراجع بصورة عامة في الصين بفضل تدابير حجر صحي شملت أكثر من خمسين مليون شخص، فإن دولا أخرى تصبح بدورها مراكز لانتشار وباء كوفيد-19، وفي طليعتها كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

- ترامب يدعو إلى الهدوء -

يثير انتشار الفيروس مخاوف من اندلاع أزمة اقتصادية على مستوى عالمي. وتراجعت بورصات دول الخليج بشكل حاد في بداية اسبوع جديد من التعاملات المالية الأحد، على غرار بورصات عالمية أخرى منيت بخسارة مماثلة الأسبوع الماضي بنسب هي الأكبر منذ الأزمة المالية في 2008.

وسجلت أول وفاة في الولايات المتحدة السبت، كما أعلنت أستراليا الأحد وفاة أحد الركاب السابقين في سفينة الرحلات "دايموند برينسيس" التي فرضت عليها اليابان الحجر الصحي أمام سواحلها، وهي أول وفاة في أستراليا.

وطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من وسائل الإعلام "عدم نشر الذعر".

وإلى جانب حالة الوفاة، أحصيت في الولايات المتحدة 21 إصابة يضاف إليها 47 مصابا أعيدوا إلى الولايات المتحدة.

وفي أوروبا، ألغت فرنسا التي أصبحت ثاني بؤرة للوباء في القارة الأوروبية، كل "التجمعات التي تضم أكثر من خمسة آلاف شخص" في مكان مغلق، وألغت في هذا السياق اليوم الأخير من معرض الزراعة الأحد في باريس.

وينطبق هذا القرار أيضا على بعض الفعاليات التي تجري في الهواء الطلق، وأُلغي في هذا الإطار سباق نصف الماراثون الذي كان مقررا الأحد في العاصمة الفرنسية بمشاركة 44 ألف عدّاء وعدّاءة. كما اتخذت إجراءات وقاية في المساجد.

وبلغ عدد الإصابات في فرنسا مئة إصابة، وتوفي اثنان من المرضى.

أما إيطاليا التي تخطت حصيلة ألف إصابة من بينها 29 حالة وفاة، فاتخذت تدابير بالغة الصرامة منها إغلاق المدارس في ثلاث مناطق وإلغاء أحداث رياضية أو ثقافية وفرض الحجر الصحي منذ أسبوع على 11 بلدة في الشمال، الرئة الاقتصادية للبلد.

- حصيلة موضع جدل في إيران -

رفعت منظمة الصحة العالمية الجمعة مستوى الخطورة نتيجة انتشار الوباء إلى "مرتفع جدا" ودعت جميع الدول التي لم يطلها بعد إلى الاستعداد لوصوله، محذرة بأن الاعتقاد بأن بلدا ما بمنأى عن كورونا المستجدّ سيكون "خطأ مميتا".

وأعلنت أرمينيا الأحد عن تسجيل حالة إصابة على أراضيها.

وأحصت كوريا الجنوبية، ثاني دولة من حيث عدد الإصابات بعد الصين، الأحد 586 إصابة إضافية لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 3736 إصابة منها 18 حالة وفاة.

وعدد الإصابات الجديدة في تراجع عن يوم السبت حين أعلن عن عدد قياسي بلغ 813 حالة جديدة.

لكن في مؤشر يدعو إلى القلق، سجلت البلاد حالة أولى من الإصابة مجددا لدى امرأة في الـ73 من العمر أظهرت الفحوصات إصابتها بالفيروس بعد شفائها منه.

من جهتها افادت إيران السبت عن تسع وفيات جديدة، ما يرفع الحصيلة الرسمية إلى 43 قتيلا، وهي الأعلى خارج الصين. لكن خدمة "بي بي سي" بالفارسية أفادت نقلا عن مصادر استشفائية عن وفاة 210 أشخاص على الأقل، وهو رقم تنفيه السلطات.

في الصين، خضع مريض بفيروس كورونا يبلغ من العمر 59 عاماً السبت لعملية زرع رئة مزدوجة في مقاطعة جيانغسو (شرق)، كما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.

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