هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مارس, 2020 01:22 م

صورة التقطت في 7 آذار/مارس 2020 لزعيم التحالف الوسطي "ازرق أبيض" بيني غانتس خلال خطاب له في مدينة رامات جان وسط إسرائيل

قال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الأحد إنه سيمنح بيني غانتس فرصة محاولة تشكيل الحكومة المقبلة لكنه سيجري محادثات حول تحالف وحدة انتقالي محتمل مع رئيس هيئة الأركان السابق ورئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو.

ويأتي إعلان ريفلين بعد حصول زعيم التحالف الوسطي "أزرق أبيض" على دعم 61 نائبا هو الحد الأدنى لتشكيل الحكومة في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا.

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي في بيان الأحد مستخدما التسمية العبرية للتحالف الوسطي "غدا في حدود منتصف النهار سيكلف الرئيس مهمة تشكيل الحكومة لزعيم كاحول لافان (...) بيني غانتس".

ولا ضمانات أن القوى التي دعمت غانتس الأحد ستوافق على شروط التحالف وهو ما ثبت استحالته بعد انتخابات غير حاسمة العام الماضي.

وقال ريفلين إنه في ظل خطورة الوضع الناجم عن فيروس كورونا المستجد، فهو يريد تجنب استمرار الجمود السياسي ورؤية إسرائيل تشكل حكومة "في أقرب وقت ممكن".

ويرى المحلل السياسي في الجامعة العبرية في القدس جدعون راهط أن الرئيس ريفلين ربما يحاول "الضغط على الجانبين لحثهما على تشكيل حكومة وحدة" وذلك بالرغم من حصول غانتس على دعم الأغلبية.

وقال راهط لوكالة فرانس برس "قد يقترح الرئيس مسارا محددا لذلك".

وفشل كل من غانتس ونتانياهو في تشكيل ائتلاف حكومي بعد انتخابات نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر 2019.

وانتخابات الثاني من آذار/مارس هي الثالثة خلال عام.

-تحالفات منقسمة-

وحصل زعيم "أزرق أبيض" على دعم تحالف يسار الوسط والقائمة العربية المشتركة وحزب "إسرائيل بيتنا" القومي العلماني.

ولا تجمع القائمة العربية المشتركة التي تعتبر اليوم القوة الثالثة في البرلمان مع 15 مقعدا، وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، المناهضان لنتانياهو، أي أرضية مشتركة تقريبا.

ويشمل تحالف نتانياهو الذي يعتبر أكثر تماسكا، حزب الليكود اليميني وحلفاءه من الأحزاب الدينية اليمينية والمتشددة.

وكان كل من الخصمين نتانياهو وغانتس قد أعرب في وقت سابق عن دعمه لتشكيل حكومة وحدة لمواجهة الفيروس المستجد.

ودعا نتانياهو الأحد إلى تشكيل حكومة وحدة تستمر لستة أشهر برئاسته.

وقال "يجب أن نوحد الصفوف ونشكل حكومة قوية ومستقرة قادرة على إقرار الموازنة واتخاذ قرارات صعبة".

لكن غانتس انتقد الطريقة التي قدم فيها نتانياهو عرضه.

وقال غانتس عبر حسابه على تويتر "من يريد الوحدة لا يرسل خطته للطوارئ للصحافة قبل إرسال مفاوضين للاجتماع".

وأضاف "سأتصرف بشكل مناقض، سأواصل دعم أي إجراء حكومي صحيح بدون أي اعتبارات سياسية (...) سنتحدث عندما تكون جادا".

وأحصت إسرائيل حتى الآن 213 إصابة بفيروس كوفيد-19، بالإضافة إلى وضع عشرات الآلاف في الحجر الصحي.

وأعلنت الحكومة السبت سلسلة من الإجراءات الجديدة للتصدي للفيروس، بينها إغلاق المطاعم والمقاهي، ومنع التجمعات التي تضم أكثر من 10 أشخاص.

وعقدت الحكومة الإسرائيلية الأحد اجتماعها الأسبوعي عبر الهاتف بسبب فيروس كورونا.

-تأجيل المحاكمة-

وكانت المحكمة المركزية في القدس ارجأت الأحد أولى جلسات بدء محاكمة نتانياهو والتي كانت مقررة الثلاثاء.

ونتانياهو هو أول رئيس وزراء في إسرائيل يخضع للمحاكمة وهو لا يزال في السلطة، ويواجه تهما بالفساد واختلاس أموال وخيانة الثقة في ثلاث قضايا.

وينفي نتانياهو التهم ويقول إنه ضحية حملة ذات دوافع سياسية.

وقالت المحكمة في بيان الأحد "في ضوء انتشار فيروس كورونا المستجد وبناء على التعليمات التي تحصر عمل المحاكم بالحالات الطارئة فقط، قررنا إرجاء الجلسة الأولى إلى 24 أيار/مايو 2020".

وقررت وزارة العدل السبت الحد من الأنشطة في المحاكم إلا للحالات الطارئة.

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