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هذا المحتوى تم نشره يوم 28 سبتمبر, 2018 04:57 م 28 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 16:57

أعلن موقع "فيسبوك" أنه يستخدم أرقام هاتف المستخدمين، من بين غيرها من البيانات الشخصية، لحُسن توجيه الإعلانات التجارية إلى الفئة المناسبة، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها دراسة جامعية (afp_tickers)