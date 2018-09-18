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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 سبتمبر, 2018 09:02 ص 18 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 09:02

رجل امام منزله الذي غمرته المياه في مدينة لوكوجا بولاية كوفي في 14 ايلول/سبتمبر 2018 في وسط نيجيريا.

وصفت نيجيريا الوضع في البلاد ب"الكارثة الوطنية" بعد فيضانات خطيرة أسفرت عن حوالى مئة قتيل، كما ذكرت الثلاثاء أبرز منظمة للاغاثة في البلاد.

فقد أدت الأمطار الموسمية القوية الى فيضان نهري النيجر وبينويه، فغمرت المياه قرى ومزارع واحتجزت عشرات الاف الاشخاص في منازلهم.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال ساني داتي من الوكالة الوطنية لادارة الحالات الطارئة "أعلنا وضع الكارثة الوطنية في اربع ولايات: كوغي ودلتا وأنامبرا والنيجر". ووضعت ثماني ولايات اخرى على لائحة الولايات المعرضة لأن يتحول فيها الوضع الى كارثة.

وأضاف أن "هذه الولايات كانت الاكثر تضررا من الفيضانات. ولقي حوالى 100 شخص مصرعهم في 10 ولايات".

وتقع ولايتا كوغي والنيجر في وسط نيجيريا، اما ولايتا دلتا وأنامبرا ففي الجنوب.

وتقع لوكوجا، عاصمة ولاية كوغي عند ملتقى نهرين، وقد غمرتها المياه عمليا. وذكرت الوكالة الوطنية لادارة الحالات الطارئة ان مستوى المياه واصل ارتفاعه الاثنين في لوكوجا وبلغ 11،6 مترا، واقترب من رقم سجله فيضان مدمر مماثل في 2012. ولقي مئات الاشخاص آنذاك حتفهم، وتشرد حوالى مليونين آخرين في 30 من ولايات نيجيريا ال 36.

ومن المتوقع هطول أمطار جديدة، كما ذكرت وكالة الأرصاد الجوية النيجيرية.وصرح الرئيس النيجيري محمد بخاري الاثنين انه وافق على الافراج عن ثلاثة ملايين نايرا (8،3 ملايين دولار، 7،1 ملايين يورو) لشراء معدات طبية واغاثة.

وفيضانات الانهار مألوفة في نيجيريا خلال فصل الامطار الذي يستمر من ايار/مايو الى ايلول/سبتمبر.

وذكر ساني داني ان عناصر ومعدات عسكرية قد ارسلوا للمساعدة في عمليات الاغاثة واجلاء السكان العالقين.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب