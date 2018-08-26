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هذا المحتوى تم نشره يوم 26 أغسطس, 2018 09:12 ص 26 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 09:12

هنود ينقلون مواد غذائية ومياه شرب للمهجرين بسبب الفيضانات في منطقة ألابوزا بولاية كيرالا، في 21 آب/اغسطس 2018. (afp_tickers)