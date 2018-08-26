فيضانات كيرالا في الهند تسفر عن 445 قتيلا (حصيلة جديدة)
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
هنود ينقلون مواد غذائية ومياه شرب للمهجرين بسبب الفيضانات في منطقة ألابوزا بولاية كيرالا، في 21 آب/اغسطس 2018.(afp_tickers)
رفعت السلطات حصيلة الفيضانات التي اجتاحت ولاية كيرالا بجنوب الهند الى 445 قتيلا الأحد، بعد العثور على 28 جثة اضافية لدى تراجع المياه.
ولا يزال مليون شخص يقيمون في مخيمات موقتة فيما يعتبر 15 في عداد المفقودين، نتيجة موسم أمطار كان عنيفا جدا في هذه المنطقة الإستوائية التي يؤمها السياح في المواسم الجافة.
وشهد الوضع تحسنا واضحا هذا الأسبوع مع تراجع حدة الأمطار، ولا يزال بعض المناطق فقط مغمورا بالمياه. لكن انحسار المياه كشف ايضا عن حجم الدمار الذي يقدر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار.
واعلن رئيس حكومة كيرالا بينارايي فيجايان في تغريدة ان اكثر من 130 الف منزل ضربتها الفيضانات تم تنظيفها حتى الآن، اي ثلث اجمالي المنازل المتضررة.
وتقوم السلطات من جهة أخرى بتصليح شبكة توزيع الكهرباء.
ووأدت الأمطار الغزيرة خلال الاسبوعين الأخيرين إلى تدمير أو إلحاق أضرار بأكثر من 10 الاف كلم من الطرق في كيرالا.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب