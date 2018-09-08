فيلم وثائقي سوري يفوز بجائزتين في مهرجان البندقية
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فيلم وثائقي سوري يفوز بجائزتين في مهرجان البندقية(afp_tickers)
فاز فيلم وثائقي سوري يتتبع صديقين خلال أربع سنوات فظيعة في النزاع السوري بجوائز رئيسية في مهرجان البندقية السينمائي الذي يختتم السبت.
ويوثق فيلم "لسه عم يسجل" لغياث أيوب وسعيد البطل، لوضع طالبي فنون في خضم الثورة السورية.
وفاز الفيلم بجائزتين في "أسبوع النقاد" في مهرجان البندقية.
في العام 2011، يترك الصديقان سعيد وميلاد دمشق متجهين إلى دوما التي كانت تحت السيطرة المعارضة لإقامة محطة إذاعية واستوديو تسجيل.
وهما يجهدان للمحافظة على بصيص أمل وإبداع فيها في خضم المعارك والحصار والجوع.
وقال أيوب والبطل اللذان أنجزا الفيلم استنادا إلى 500 ساعة من المواد المصورة لوكالة فرانس برس إنه مع قلة المعلومات الصحافية الواردة من سوريا كان من المهم أن يوثقا لما حصل.
وأوضح البطل "بدأنا القيام بذلك بسبب غياب أي عمل صحافي فعال في سوريا لأنه يمنع على الصحافيين الدخول وإن سمح لهم يكونون تحت إشراف النظام".
ويختتم مهرجان البندقية مساء السبت.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب