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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 سبتمبر, 2018 05:33 ص 24 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 05:33

صرح قائد الجيش البورمي مينغ أونغ هلاينغ أن الأمم المتحدة "لا تملك حق التدخل" في الشؤون البورمية، في أول رد على الاتهامات بحدوث "إبادة" التي أطلقتها المنظمة الدولية في أزمة الروهينغا.

وقال الجنرال مين أونغ هلاينغ في تصريحات للجريدة الرسمية للجيش الصادرة الاثنين "لا يملك أي بلد أو منظمة أو مجموعة حق التدخل" في السياسة البورمية.

وأضاف أن "كل دول العالم تختار النظام الديموقراطي الذي يلائمها (...) وبورما على طريق التعددية الديموقراطية"، مؤكدا أن الجيش سيبقى مشاركا في الحياة السياسية طالما أن النزاعات مع حركات التمرد العديدة في البلاد لم تحل.

وكان محققون من الأمم المتحدة دعوا في 18 أيلول/سبتمبر إلى إقصاء الجيش البورمي الذي لا يزال يتمتع بنفوذ كبير في البلاد رغم تشكيل حكومة مدنية، عن الحياة السياسة وإقالة قادته الضالعين في أعمال "إبادة" بحق أقلية الروهينغا المسلمة.

وطلب المحققون أيضا إقالة القادة العسكريين، وكذلك وكما فعلوا في تقريرهم المرحلي السابق في نهاية آب/اغسطس، ملاحقة قائد الجيش نفسه وخمسة ضباط آخرين بتهم "إبادة" و"جرائم ضد الانسانية" و"جرائم حرب".

وأورد التقرير سلسلة طويلة من التجاوزات التي ارتكبت ضد الروهينغا، من بينها "اغتيالات" و"حالات اختفاء" و"تعذيب" و"اعمال عنف جنسية" و"عمل قسري".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب