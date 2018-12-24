قائد القوات الأميركية في أفغانستان لم يتلقَ أوامر بسحب جنوده

هذا المحتوى تم نشره يوم 24 ديسمبر, 2018 01:45 م

صورة من الأرشيف للرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مشاركته في مؤتمر في كانساس سيتي في ولاية ميسوري الأميركية

أكد حلف شمال الأطلسي الاثنين أن قائد القوات الأميركية المتمركزة في أفغاستان لم يتلقَ أية أوامر بسحب قواتٍ من البلاد، وذلك بعد 4 أيام من الإعلان أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ينتظر إعادة 7 آلاف جندي إلى بلدهم.

وأعلن الجنرال سكوت ميلر خلال لقاء الأحد مع حاكم ولاية ننغرهار (شرق) "لم أتلقَ أوامر، وبالتالي لم يتغير شيء"، وفق ما نقلت قناة "تولو نيوز" الأفغانية. وأكدت مهمة حلف الأطلسي "الدعم الحازم" الاثنين أقوال ميلر الذي يقود أيضاً القوات الأطلسية في البلاد.

ومن المقرر أن يغادر 7 آلاف من 14 ألف جندي أميركي موجودين في أفغانستان البلاد "على مدى الأشهر المقبلة"، وفق ما أكد الأسبوع الماضي لوكالة فرانس برس مسؤول أميركي رفض الكشف عن هويته.

وفاجأ الإعلان عن سحب جنودٍ أميركيين من أفغانستان العديد من الدبلوماسيين والمسؤولين في كابول، خصوصاً مع تزامنه مع جهود إعادة إحياء مفاوضات السلام مع حركة طالبان.

ومنذ صدور الإعلان، لم تخرج تفاصيل إضافية عن الأمر كما لم يؤكد البيت الأبيض القرار رسمياً.

من جهته، أضاف الجنرال ميلر "لكن إذا تلقيت أوامر بالانسحاب، عليكم أن تعلموا أننا سنبقى دائماً إلى جانب قوات الأمن. وستكونون بخير حتى ولو قلصنا عدد جنودنا هنا".

ويشكل الجنود الأميركيون الجزء الأكبر من القوة الأطلسية الموجودة في أفغانستان. ويشارك جزء منهم في مهمة لمكافحة الإرهاب في البلاد.

وخرج قرار ترامب بالانسحاب إلى الإعلام تزامناً مع عقد المبعوث الأميركي لمفاوضات السلام الأفغانية زلماي خليل زاد، لقاءات مع ممثلين عن طالبان في أبو ظبي.

ولم يعلم بعد ما إذا كان خليل زاد على علم مسبق بقرار ترامب، فيما عبر بعض المراقبين في كابول عن قلقهم من تضعضع موقف خليل زاد في محاثاته مع طالبان.

ويتخوف بعض الأفغانيين من سقوط الحكومة الأفغانية وعودة الحرب الأهلية إلى البلاد.

ولم يخرج أي تعليق رسمي بعد عن طالبان، لكن أحد قادتها رحب الجمعة بالقرار الأميركي.

بدوره، عين الرئيس الأفغاني أشرف غني الأحد مسؤولين سابقين في المخابرات بمنصبي وزارة الداخلية والدفاع.

وتلقت كابول الاثنين زيارة من وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، الذي رأى السبت أن خروج الجيوش الأميركية هو "خطوة" باتجاه تحقيق السلام. ومن المقرر أن يزور شاه محمود قرشي لاحقاً إيران والصين وروسيا.

بورس-امج/لو/ص ك

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