قائد القيادة المركزية الأميركية يدعو إلى وحدة عربية في مواجهة إيران
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الجنرال الاميركي جوزف فوتيل خلال اجتماع الكويت في 12 ايلول/سبتمبر.(afp_tickers)
دعا قائد القيادة المركزية الأميركية جوزف فوتيل الأربعاء دول الخليج إلى وضع خلافاتها جانبا، ورص صفوفها في مواجهة "التهديدات" الإيرانية والجماعات المتشددة.
وقال فوتيل في بدء قمة عسكرية في الكويت تجمع بين القادة العسكريين لجيوش دول الخليج- بما في ذلك قطر- والأردن ومصر، "أثنان من التهديدات الأمنية المتواصلة هما في هذه المنطقة، أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار والمنظمات المتطرفة العنيفة".
وأكد فوتيل أنه من "الملح" القيام ب "تعزيز ودمج قدراتنا لمصالح أمننا القومي المشتركة" داعيا إلى "الترفع عن كافة الجوانب الأخرى".
والعلاقات مقطوعة بين قطر وكل من السعودية والامارات والبحرين ومصر منذ الخامس من حزيران/يونيو 2017. وتتهم الدول الاربع الامارة الغنية بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة، لكن الدوحة تنفي هذا الاتهام.
ويشارك رئيس أركان الجيش القطري في الاجتماع.
ونهاية تموز/يوليو الماضي، أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله أن بلاده تدرس مقترحات أميركية لاقامة تحالف استراتيجي في منطقة الشرق الاوسط بهدف التصدي للنفوذ الايراني في المنطقة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب