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هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أغسطس, 2018 09:08 م 09 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 21:08

رجل الدين الشيعي العراقي مقتدي الصدر في النجف في 15 نيسان/ابريل 2018 (afp_tickers)