هذا المحتوى تم نشره يوم 19 أبريل, 2019 08:41 ص

صورة موزعة نشرت على حساب وكالة الأنباء السودانية (سونا) في تويتر بتاريخ 16 نيسان/ابريل 2019 تظهر الفريق الركن عبد الفتاح البرهان في الخرطوم

أفاد قادة الحركة الاحتجاجية في السودان أنهم سيعلنون الأحد عن تشكيل "مجلس سيادي مدني" يحل محل المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير الأسبوع الماضي.

وقال بيان صادر عن "تجمّع المهنيين السودانيين" الجمعة أنه سيتم الإعلان عن "الأسماء المختارة لتولي المجلس السيادي المدني الذي سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة".

ودعا التجمّع الدبلوماسيين لحضور المؤتمر الصحافي الذي سيتم الكشف فيه عن تشكيل المجلس والذي سيعقد عند الساعة 19,00 (17,00 ت غ) الأحد خارج مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم حيث يعتصم المتظاهرون منذ السادس من نيسان/ابريل.

ويضغط "تجمّع المهنيين السودانيين" الذي نظّم التظاهرات المستمرة منذ أربعة أشهر في أنحاء البلاد والتي أدت للإطاحة بالبشير، على المجلس العسكري منذ أيّام مطالبا بحلّه وتسليم السلطة لمجلس مدني.

وأكد أحمد الربيع أحد قادة التجمّع، لوكالة فرانس برس أن "هذا المجلس السيادي المدني بتمثيل للعسكريين، سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحالي".

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